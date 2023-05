Roma, caos metro: chiusa la fermata Spagna, cosa sta succedendo

Non c’è tregua quando si parla delle metropolitane di Roma. Tra treni affollati, corse sospese, ritardi che si accumulano e fermate delle metro chiuse. Proprio come sta accadendo in questi minuti sulla linea A, dove la fermata Spagna, una delle principali per il centro della Capitale e presa d’assalto dai turisti, è chiusa. Come fa sapere Atac, ci sono problemi alla rete elettrica, quindi i treni transitano, ma senza fermare lì.

Chiusa la fermata Spagna della Linea A della metro di Roma

Attualmente, come ha fatto sapere l’azienda capitolina dei trasporti pochi minuti fa, la fermata Spagna è chiusa a causa di problemi elettrici esterni alla rete Atac. I treni transitano, ma senza fermare e i pendolari possono utilizzare le stazioni Barberini o Flaminio. Un altro disagio, che si va a sommare agli altri, con quella metro della Capitale incubo per i viaggiatori.

Ieri lo spray urticante in metro

Ieri sera, invece, la linea A della metro, a San Giovanni, è stata chiusa per diverso tempo, per quasi due ore. Il motivo? Uno spray urticante. Sì perché due persone, stando a una primissima ricostruzione, hanno avuto una discussione e per risolverla una delle due ha pensato bene di spruzzare contro l’altra dello spray urticante. Una dose molto elevata, spruzzata al chiuso della metro, che ha provocato malesseri a numerosi passeggeri, al punto da costringere Atac a chiudere la stazione San Giovanni. Protagonisti della lite, secondo il racconto dei testimoni, due cittadini di origine magrebina. La metro ieri sera è stata riaperta alle 20.45 e ora le forze dell’ordine stanno indagando per verificare se si sia trattato effettivamente di spray urticante.