Roma, ciclista di 21 anni travolto da un’auto pirata. Il fratello: ‘Cerchiamo testimoni’

Era in bici, stava percorrendo la ciclabile all’incrocio tra via Prenestina e via dei Ciclamini, a Centocelle, quando un’auto lo ha travolto. E poi è fuggita via. L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 20.10 e ora sui social stanno circolando diversi appelli per rintracciare eventuali testimoni, qualcuno che abbia assistito e possa aiutare nella ricerca del pirata della strada. Quello che anziché fermarsi, ha ingranato la marcia. Ed è fuggito via.

L’appello per cercare testimoni

L’incidente, come ha spiegato il fratello del ciclista, è avvenuto all’incrocio tra via Prenestina e via dei Ciclamini, sulla ciclabile. È qui che l’uomo, in sella alla sua bici, è stato travolto da un’auto grigia e a cinque porte. “Mio fratello, che ha 21 anni, sta bene, è palestrato, ma è stato scaraventato in avanti di due metri al centro della via consolare, e sente un accentuato dolore al ginocchio”.

Il ragazzo, stando a quanto dichiarato dal fratello, procedeva dritto sulla ciclabile, aveva le luci accese e il fratino catarifrangente. Il conducente dell’auto, che lo ha travolto, è fuggito via: è scappato sua via Prenestina e ha fatto perdere le sue tracce.

Due incidenti mortali a Roma in poche ore

Quella di ieri a Roma è stata una giornata nera sul fronte incidenti. Poco dopo le 18.30, a Tor Bella Monaca, all’altezza di viale Aspertini, un giovane egiziano di 20 anni è morto sul colpo: l’auto sulla quale viaggiava è finita, per cause da accertare, contro un albero. Stessa dinamica e stesso tragico epilogo poco dopo, in via di Vigna Murata: qui un uomo di 51 anni, a bordo della sua vettura, si è schiantato contro un albero. E l’impatto, purtroppo, anche in questo caso è stato fatale.