Roma, clochard massacra di botte il suo cane, poi insegue con un bastone la ragazza che voleva salvarlo (VIDEO)

Shock a Roma, dove un clochard ha iniziato a picchiare selvaggiamente un cagnolino con un bastone e, vistosi scoperto da una ragazza – accorsa in aiuto della povera bestiola – ha rincorso la giovane per evitare che si intromettesse.

La raccapricciante scena è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, 15 maggio, a Roma, sul Lungotevere, sotto al Ponte Umberto Primo. Lì l’uomo, un senza tetto accampato con una tenda di fortuna, ha preso un bastone e con quello ha colpito senza pietà il suo cane. Sentendo le urla strazianti dell’animali e vedendo la scena, una ragazza di passaggio sulla banchina del Tevere si è avvicinata ansimando, gridando “Basta, e basta, oh, no!”

La reazione dell’uomo

Ma l’uomo, invece di smettere, ha prima continuato a picchiare la bestiola indifesa poi, quando la ragazza si è avvicinata, l’ha inseguita con il bastone con cui poco prima aveva colpito il cagnolino, inducendo la giovane a fuggire. La ragazza ha chiamato la polizia ma, vedendo che gli agenti non arrivavano, ha inviato il video della scena, ripreso mentre si avvicinava al clochard, alla pagina social di denuncia “Welcome to Favelas”.

Lì è stato richiesto l’aiuto di tutti. “URGENTE SERVE IL VOSTRO AIUTO”, hanno scritto i gestori della pagina. “Ponte Umberto Primo, clochard beccato a maltrattare il suo cane, ci serve qualcuno che vada a salvarlo, il clochard ha rincorso la ragazza che ha fatto il video con dei bastoni. La ragazza del video ha chiamato la polizia che però non è intervenuta e per questo ha deciso di scrivere a noi in un secondo momento. Stiamo contattando noi varie associazioni”.

L’arrivo degli animalisti

Sul posto si sono precipitati dei volontari animalisti, ma ormai del clochard non c’era più traccia, così come del cane. Adesso si cerca sia il cagnolino maltrattato che l’altro cane presente nel video, probabile vittima di maltrattamenti da parte dell’uomo. “Aggiornamento cane, alcuni volontari sono sul posto ma nelle tende non c’è nessuno. Avvisate autorità competenti, aspettiamo si faccia vivo qualcuno”, fanno sapere gli amministratori della pagina.