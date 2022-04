Roma, colonna di fumo nero a Tor Sapienza: a fuoco centinaia di rifiuti

Roma. Un incendio di proporzioni non proprio modeste quello che si è verificato ieri, a ridosso di un campo nomadi a Tor Sapienza, avvistata da molti residenti che hanno inviato decine di segnalazioni alle autorità competenti poiché hanno temuto il peggio.

Incendio a Tor Sapienza: bruciano rifiuti sulla strada

Una coltre di fumo nero e denso si è andata librando verso l’alto, mentre a terra continuavano a bruciare i rifiuti. Perché di rifiuti si tratta: le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio di lunedì 4 aprile, intorno alle 18.30, nei pressi della baraccopoli di Roma nord est.

Probabile gesto doloso: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Non si esclude il gesto doloso. Progressivamente le fiamme si sono ingigantite, ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per sedarle. Sul posto anche la Polizia Locale per aiutare nelle operazioni. Per fortuna nessun ferito o intossicato durante l’incendio.