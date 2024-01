Roma, colpi di pistola contro un’abitazione a Case Rosse

Colpi di pistola in zona Case Rosse, alla periferia di Roma. Diversi proiettili sono stati esplosi contro la porta di ingresso di un’abitazione in via Cercepiccola in quello che sembrerebbe un avvertimento. E’ successo nella tarda serata di martedì 23 gennaio 2024. Andiamo a vedere insieme cosa è successo entrando più nel dettaglio.

Cosa è successo a Roma martedì 23 gennaio 2024

Due delle pallottole sono penetrate in casa, ma non hanno ferito i residenti. Sul posto, a Roma, dopo la segnalazione al 112, i carabinieri di Settecamini e i colleghi della compagnia di Tivoli. Sono in corso le indagini per far luce su quanto accaduto.

Il precedente. Colpi di pistola, 14enne ucciso nel parcheggio della metro alle porte di Roma

Un ragazzo di 14 anni è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco nella notte nel parcheggio della fermata metro Pantano, a Monte Compatri, alle porte di Roma. Si tratta del capolinea della linea C della metropolitana della Capitale. L’allarme è scattato intorno alle 3 di sabato 13 gennaio 2024.

Un ragazzo di 14 anni è stato ucciso alle porte di Roma

A dare l’allarme al 112 è stato un uomo: “C’è un ragazzino a terra, sta morendo”, avrebbe detto ai militari. Sul posto si sono recati i sanitari del 118, i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati e il pm di Velletri. Inutili i soccorsi per il ragazzo, di origini romene. Si indaga per far luce sull’accaduto. Non si esclude una lite tra due gruppi.

Non un omicidio per una lite tra baby gang, ma un delitto nato per un litigio tra bande rivali con all’interno quasi tutti maggiorenni. E’ questo lo scenario nel quale si sarebbe consumato l’omicidio del 14enne Ivan A. Secondo quanto si apprende, il delitto sarebbe avvenuto per un regolamento di conti tra bande. Alla base, forse, un debito di droga. L’ambito sarebbe quello della microcriminalità comune.