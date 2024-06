Roma, concerti dal vivo con “Estate al Maximo”: tutti gli artisti in programma

Dal 3 luglio torna la kermesse musicale al Maximo shopping center, tutti gli appuntamenti.

Conto alla rovescia per gli eventi dell’estate nella Capitale. Non solo Tim Summer Hits 2024, previsto per stasera, 11 giugno. Tra i tanti appuntamenti in calendario, al Maximo shopping center, a Sud di Roma, ci saranno anche ospiti della scena musicale, grazie alla rassegna “Estate al Maximo 2024”. Ecco tutta la scaletta.

Tutti i protagonisti di “Estate al Maximo 2024”

Dal 3 luglio torna al Maximo shopping center “Estate al Maximo”, la rassegna di concerti dal vivo organizzata dal Maximo Shopping Center. Quattro sono quest’estate gli appuntamenti in calendario, suddivisi per quattro mercoledì del mese di luglio.

Quest’anno la kermesse estiva si muove al “Suono della Solidarietà” in quanto l’intero ricavato derivante dalla vendita dei biglietti acquistabili su piattaforma VIVATICKET, sarà devoluto a favore di Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale per l’acquisto di un mezzo trasporto disabili destinato al CEM (Centro Educazione Motoria) gestito da CRI.

Saliranno sul palco di “Estate al Maximo 2024”:

03 LUGLIO – SOPHIE AND THE GIANTS

17 LUGLIO – ROSA CHEMICAL

24 LUGLIO – ARISA

31 LUGLIO – FAUSTO LEALI

L’orario di inizio dei concerti è alle ore 21,30 in piazza Gabriella Ferri. Ogni concerto sarà preceduto dalle ore 19.30 da un pre-show/dj set di Dimensione Suono Roma, Media partner della rassegna estiva del Maximo Shopping Center.

Maggiori info a questo link.