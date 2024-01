Concerti Roma 2024: le date, elenco completo

Palazzetto dello Sport, Circo Massimo e soprattutto Stadio Olimpico. Senza dimenticare il festival di Rock in Roma alle Capannelle. Anche il 2024 sarà all’insegna della grande musica a Roma.

La Città Eterna quest’anno più che mai sarà la grande protagonista sul fronte dei concerti. Già tantissime le date confermate per altrettanti appuntamenti da non perdere in città. Si va da Coez a Frah Quintale, passando per Annalisa o i Pinguini Tattici Nucleari fino ad arrivare a Ultimo e Daniele Silvestri.

E allora non ci resta che prendere il calendario – ma siamo sicuri che molti di voi avranno già acquistato i biglietti per il vostro artista preferito – e segnare in agenda tutti gli appuntamenti dei prossimi mesi. Così, se ve ne fosse sfuggito qualcuno, siete ancora in tempo per rimediare.

Gli artisti più attesi: quali saranno i concerti a Roma nel 2024

Più avanti troverete l’elenco completo – chiaramente in continuo aggiornamento – con tutte le date e gli appuntamenti di quest’anno. Prima però diamo ancora una volta un rapido sguardo, una panoramica, su alcuni dei nomi più attesi. Si parte con il grande ritorno di Daniele Silvestri, fino alle nuove proposte uscite da X Factor, come Matteo Alieno.

E poi i big: Ultimo, Gazzelle, Pinguini Tattici Nucleari. E ancora: Max Pezzali, Gabry Ponte, Ariete, i The Kolors, e poi Tommaso Paradiso, i Deep Purple e i Coldplay. Questo solo per citare alcuni cantanti e gruppi che ci terranno compagnia fino alla fine dell’estate. A chiudere infine, in autunno, Alex Britti, Mr Rain, e il Tre. L’ultima data del 2024, in tal senso, è al momento quella del 26 novembre all’Eur, proprio di Mr Rain. Vedremo dunque se altro verrà aggiunto nelle prossime settimane.

Gennaio

Partiamo da gennaio. Sicuramente tra gli artisti più attesi c’è Coez ma anche Matteo Alieno, reduce dal programma X Factor. Dardust suonerà invece al Brancaccio. A chiudere il mese Remo Anzovino.

Daniele Silvestri: 18,19, 20, 21, 26, 27, 30, 31 gennaio. Dove: Auditorium Parco della Musica

18,19, 20, 21, 26, 27, 30, 31 gennaio. Auditorium Parco della Musica Jani McPherson: 24 gennaio. Dove: Auditorium Parco della Musica

24 gennaio. Auditorium Parco della Musica Dardust – Duality : 24 gennaio. Dove: Teatro Brancaccio

: 24 gennaio. Teatro Brancaccio Matteo Alieno: 25 gennaio. Dove: Largo Venue

25 gennaio. Largo Venue Alex Wyse: 25 gennaio. Dove: Hacienda

25 gennaio. Hacienda Coez e Frah Quintale: 26, 27 gennaio. Dove: Palazzo dello Sport

26, 27 gennaio. Palazzo dello Sport Maria Antonietta: 27 gennaio. Dove: Largo Venue

27 gennaio. Largo Venue Le Orme & Friends : 28 gennaio. Dove: Largo Venue

: 28 gennaio. Largo Venue Remo Anzovino: 29 gennaio. Dove: Auditorium Parco della Musica

Febbraio

Daniele Silvestri: 1, 2, 26, 27, 28 febbraio. Dove: Auditorium Parco della Musica

1, 2, 26, 27, 28 febbraio. Auditorium Parco della Musica Paolo Jannacci: 1 febbraio. Dove: Auditorium Parco della Musica

1 febbraio. Auditorium Parco della Musica Nello Taver : 2 febbraio. Dove: Orion

: 2 febbraio. Orion Steve Hogart feat. RanestRane: 3 febbraio. Dove: Auditorium Parco della Musica

3 febbraio. Auditorium Parco della Musica Claudio Gregori e Massimo Pirone Orchestra in Tributo a Burt Bacharach : 7 febbraio. Dove: Auditorium Parco della Musica

: 7 febbraio. Auditorium Parco della Musica Jethro Tull: 11 febbraio. Dove: Auditorium Parco della Musica

11 febbraio. Auditorium Parco della Musica Michael League e Bill Laurence: 11 febbraio. Dove: Auditorium Parco della Musica

11 febbraio. Auditorium Parco della Musica Claudio Baglioni: 22, 23, 24, 25 febbraio. Dove: Palazzo dello Sport

22, 23, 24, 25 febbraio. Palazzo dello Sport Shade: 22 febbraio. Dove: Largo Venue

22 febbraio. Largo Venue Tony Hadley: 24 febbraio. Dove: Eur Convention Center La Nuvola – Auditorium

24 febbraio. Eur Convention Center La Nuvola – Auditorium Gio Evan: 29 febbraio. Dove: Auditorium Parco della Musica

Marzo

Gio Evan: 1 marzo. Dove: Auditorium Parco della Musica

1 marzo. Auditorium Parco della Musica Daniele Silvestri: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27, 28, 29 marzo. Dove: Auditorium Parco della Musica

1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27, 28, 29 marzo. Auditorium Parco della Musica Gegè Telesforo: Big Mama Legacy – 1, 2, marzo. Dove: Auditorium Parco della Musica

– 1, 2, marzo. Auditorium Parco della Musica Ron : 3 marzo. Dove: Palazzo dei Congressi

: 3 marzo. Palazzo dei Congressi Appino: 3 marzo. Dove: Largo Venue

3 marzo. Largo Venue Pupo: 4 marzo. Dove: Teatro Brancaccio

4 marzo. Teatro Brancaccio Rondodasosa e Artie 5ive: 8 marzo. Dove: Orion

8 marzo. Orion Bruce Cockburn: 11 marzo. Dove: Auditorium Parco della Musica

11 marzo. Auditorium Parco della Musica Loredana Bertè: 11 marzo. Dove: Teatro Brancaccio

11 marzo. Teatro Brancaccio LP: 12 marzo. Dove: Auditorium Parco della Musica

12 marzo. Auditorium Parco della Musica Renato Zero : 13-21 marzo. Dove: Auditorium Parco della Musica

: 13-21 marzo. Auditorium Parco della Musica Brad Mehldau: 16 marzo. Dove: Auditorium Parco della Musica

16 marzo. Auditorium Parco della Musica Fred De Palma: 19 marzo. Dove: Orion

19 marzo. Orion Clara: 21 marzo. Dove: Largo Venue

21 marzo. Largo Venue Tullio De Piscopo: 25 marzo. Dove: Auditorium Parco della Musica

Aprile

Gazzelle – 3, 4 aprile. Dove: Palazzo dello Sport

– 3, 4 aprile. Palazzo dello Sport Jastemma – 5 aprile. Dove: Auditorium Parco della Musica

– 5 aprile. Auditorium Parco della Musica Subsonica – 8 aprile. Dove: Palazzo dello Sport

– 8 aprile. Palazzo dello Sport PFM canta De Andrè – 10 aprile. Dove: Teatro Brancaccio

– 10 aprile. Teatro Brancaccio Daniele Silvestri – 11, 12, 13, 14 aprile. Dove: Auditorium Parco della Musica

– 11, 12, 13, 14 aprile. Auditorium Parco della Musica Ozric Tentacles – 11 aprile. Dove: Spazio Rossellini

– 11 aprile. Spazio Rossellini Miles Kane – 11 aprile. Dove: Largo Venue

– 11 aprile. Largo Venue Roberto Vecchioni – 12 aprile. Dove: Eur Convention Center La Nuvola – Auditorium

– 12 aprile. Eur Convention Center La Nuvola – Auditorium Fulminacci – 13 aprile. Dove: Palazzo dello Sport

– 13 aprile. Palazzo dello Sport Sergio Caputo – 13 aprile. Dove: Auditorium Parco della Musica

– 13 aprile. Auditorium Parco della Musica Baustelle – 14 aprile. Dove: Auditorium Parco della Musica

– 14 aprile. Auditorium Parco della Musica Levante – 16 aprile. Dove: Auditorium Conciliazione

– 16 aprile. Auditorium Conciliazione Vasco Brondi – 16 aprile. Dove: Largo Venue

– 16 aprile. Largo Venue Annalisa – 21 aprile. Dove: Palazzo dello Sport

– 21 aprile. Palazzo dello Sport Dirotta su Cuba – 22 aprile. Dove: Auditorium Parco della Musica

– 22 aprile. Auditorium Parco della Musica Fabio Concato – 23 aprile. Dove: Auditorium Parco della Musica

Maggio

Yes – 5 maggio. Dove: Eur Convention Center La Nuvola

– 5 maggio. Eur Convention Center La Nuvola Pinguini Tattici Nucleari – 7, 8, 10, 11 maggio. Dove: Palazzo dello Sport

– 7, 8, 10, 11 maggio. Palazzo dello Sport Ditonellapiaga – 15 maggio. Dove: Largo Venue

– 15 maggio. Largo Venue PFM canta De Andrè – 17, 18 maggio. Dove: Auditorium Parco della Musica

– 17, 18 maggio. Auditorium Parco della Musica Jimmy Sax and Symphonic Dance Orchestra – 17 maggio. Dove: Palazzo dello Sport

– 17 maggio. Palazzo dello Sport Luigi Strangis – 20 maggio. Dove: Largo Venue

Giugno

The National – 3 giugno. Dove: Auditorium Parco della Musica

– 3 giugno. Auditorium Parco della Musica Nayt – 17 giugno. Dove: Auditorium Parco della Musica

– 17 giugno. Auditorium Parco della Musica Ariete – 18 giugno. Dove: Auditorium Parco della Musica

– 18 giugno. Auditorium Parco della Musica The Kolors – 20 giugno. Dove: Auditorium Parco della Musica

– 20 giugno. Auditorium Parco della Musica Colapesce Dimartino – 22 giugno. Dove: Auditorium Parco della Musica

– 22 giugno. Auditorium Parco della Musica Ultimo – 22, 23, 24 giugno. Dove: Stadio Olimpico

– 22, 23, 24 giugno. Stadio Olimpico Fontaines D.C . – 25 giugno. Dove: Auditorium Parco della Musica

. – 25 giugno. Auditorium Parco della Musica Max Pezzali: 27 giugno. Dove: Stadio Olimpico

27 giugno. Stadio Olimpico Simple Minds – 28 giugno. Dove: Auditorium Parco della Musica

– 28 giugno. Auditorium Parco della Musica Glen Hansard – 30 giugno. Dove: Auditorium Parco della Musica

Rock in Roma 2024: le date di giugno

Giugno sarà anche il mese dedicato prevalentemente al Rock in Roma di cui già oggi è disponibile la line up. Location unica: come sempre quella dell’Ippodromo delle Capannelle. Questi al momento gli artisti confermati:

Gemitaiz – 14 giugno

– 14 giugno Gabry Ponte – 15 giugno

– 15 giugno Salmo – Noyz – 21 giugno

– Noyz – 21 giugno Babymetal – 25 giugno

– 25 giugno Geolier – 28 giugno

– 28 giugno Calcutta – 30 giugno

Luglio

Fabi Silvestri Gazzè – 6 luglio. Dove: Circo Massimo

– 6 luglio. Circo Massimo Take That – 8 luglio. Dove: Auditorium Parco della Musica

– 8 luglio. Auditorium Parco della Musica James Blake – 9 luglio. Dove: Auditorium Parco della Musica

– 9 luglio. Auditorium Parco della Musica Deep Purple – 10 luglio. Dove: Auditorium Parco della Musica

– 10 luglio. Auditorium Parco della Musica Coldplay – 12, 13, 15, 16 luglio. Dove: Stadio Olimpico

– 12, 13, 15, 16 luglio. Stadio Olimpico Marcus Miller – 28 luglio. Dove: Auditorium Parco della Musica

Rock in Roma 2024: le date di luglio

Tommaso Paradiso: 4 luglio

4 luglio Bruce Dickinson: 5 luglio

5 luglio Tedua: 27 luglio

Agosto

Fat Freddy’s Drop – 6 agosto. Dove: Laghetto di Villa Ada

Settembre

Al momento non è in programma alcuna data.

Ottobre

Soen – 10 ottobre. Dove: Orion

– 10 ottobre. Orion Andrea Cioffi – 17 ottobre. Dove: Largo Venue

– 17 ottobre. Largo Venue Alex Britti – 18 ottobre. Dove: Palazzo dello Sport

Novembre

Il Tre – 9 novembre. Dove: Palazzo dello Sport

– 9 novembre. Palazzo dello Sport Blue – 24 novembre. Dove: Palazzo dello Sport

– 24 novembre. Palazzo dello Sport Mr. Rain – 26 novembre. Dove: Palazzo dello Sport

Dicembre

Al momento non è in programma alcuna data.

Le location dei concerti a Roma: indirizzi e info utili

Vediamo adesso qualche informazione utile su come raggiungere le location dei concerti che si terranno a Roma. Partiamo da quelli principali (clicca per aprire su Google Maps):

Di seguito gli altri luoghi degli eventi: