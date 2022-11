Concerti Roma a dicembre 2022: da Alessandra Amoroso a Fabrizio Moro, ecco tutti gli eventi

Per il mese di dicembre 2022, saranno diversi i concerti presenti sul territorio di Roma. Tutti gli spettacoli, per la maggior parte, saranno all’insegna della musica italiana, con volti come Alessandra Amoroso e Fabrizio Moro che canteranno al Palazzetto dello Sport dell’Eur. Ogni artista che verrà a cantare le proprie canzoni più celebri qui in Città, illuminerà i propri fan con momenti indimenticabili e che sicuramente verranno immortalati con le storie social, come per esempio su Instagram.

In concerti in programma a Roma

Ad aprire le danze, sarà il rapper Rancore il 2 dicembre. L’artista, conosciuto nell’ambiente underground della Capitale e lanciato al grande pubblico con Daniele Silvestri a Sanremo nel 2019, si esibirà il 2 dicembre all’Atlantico dell’Eur. Alessandra Amoroso invece propone due date per il pubblico romano, esibendosi il 2 e 3 dicembre presso il Palazzetto dello Sport dell’Eur. Un’occasione ghiotta per sentirla cantare, oltre che interpretare cavalli di battaglia come “Amore puro”, “Vivere a colori” e “Comunque andare”.

Nella Capitale suonerà anche il cantautore Galeffi, diventato famoso con Voice of Italy nel 2013. Dopo essere stato “Disco dell’anno MEI” nel 2020 con “Settebello”, l’artista si esibirà il 3 dicembre a Largo Venue. Spazio anche alle voci leggendarie della musica italiana, con Ornella Vanoni che il 6 dicembre canterà all’Auditorium Conciliazione in un spettacolo imperdibile. Per le voci internazionali, direttamente dal Regno Unito si esibirà Jack Savoretti, L’autore di “Soldier’s Eyes”, si esibirà l’8 dicembre all’Auditorium Parco della Musica.

Spazio anche alla voce graffiante di Giordana Angi, con l’artista de “Le cose che non dico” ed ex scuola Amici, che suonerà il 12 dicembre all’Alcatraz. Direttamente dal Regno Unito, verranno a farci gradita visita i Simply Red, con Mick Hucknall che è un risaputo amatore dell’Italia. La loro esibizione è prevista il 14 dicembre al Palazzetto dello Sport dell’Eur. Manuel Agnelli, ex giudice di X-Factor e Afterhours, canterà il 14 dicembre all’Orion di Ciampino.

L’ex X-Factor nonché romana Noemi, canterà nella Capitale il 19 dicembre all’Auditorium Parco della Musica. Dal litorale, Alex Britti torna in concerto a Roma il 20 dicembre, dove anche lui suonerà all’Auditorium Parco della Musica. Si chiude in bellezza il 14 dicembre, quando Fabrizio Moro farà il suo concerto al Palazzetto dello Sport dell’Eur.