Roma. ‘Correte, c’è un incendio’: fiamme e fumo in un negozio

‘Correte, c’è un incendio‘. E così, con decine e decine di chiamate, i residenti della zona hanno allertato i Vigili del Fuoco, che una volta arrivati sul posto, in via dei Pivieri, si sono trovati di fronte all’ennesimo rogo. Questa volta divampato, per cause ancora tutte da accertare, all’interno di un’attività commerciale che si trova al civico 59.

Incendio in via dei Pivieri

Da poco dopo le 9 di questa mattina i Vigili del Fuoco, con due squadre, stanno cercando di domare l‘incendio, che è divampato all’interno di un negozio in via dei Pivieri al civico 59. È stato il denso fumo, provocato dal rogo, ad allarmare i residenti.

Operazioni in corso

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, ma sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e i Carabinieri. Ora bisognerà indagare e risalire alle cause dell’incendio.

(Foto in evidenza di Stefano L. Gruppo FB Torre Maura)