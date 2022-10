Roma. ‘Correte, sta partorendo in auto’: benvenuto piccolo Teo

Stava partorendo in auto, era in pieno travaglio all’interno della sua vettura e ‘rischiava’ di dare al mondo Teo proprio lì, nell’abitacolo. Fortunatamente, però, gli agenti della Polizia Locale, che si trovavano in zona, a piazza Re di Roma, hanno notato l’auto, ferma proprio lì, e hanno chiesto se qualcuno avesse bisogno di aiuto. All’interno un uomo, agitato, che si sbracciava e cercava di aiutare la figlia, in pieno travaglio.

L’intervento della Polizia Locale

Gli agenti della Polizia Locale, quindi, hanno aiutato l’uomo e la figlia. E hanno permesso ai due di raggiungere in tempo l’ospedale “San Giovanni”, dove pochi minuti dopo è stato dato alla luce il bambino. I caschi bianchi del VII Gruppo Appio diretti da Maurizio Maggi, che stavano vigilando il territorio, hanno dato il loro contributo. Non si sono voltati dall’altra parte. E hanno ‘scortato’ padre e figlia fino all’ospedale, affidando poi la donna ai medici e permettendo la nascita in sicurezza del piccolo.

Il piccolo Teo è nato

Non solo hanno ‘scortato’ la donna. Gli agenti della Polizia Locale hanno poi raggiunto la neo mamma a casa e lì hanno potuto conoscere finalmente Teo.