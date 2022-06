Roma, cortei in centro sabato 4 giugno 2022: ecco dove, gli orari e strade chiuse

Non solo allarme ‘caldo’ nella Capitale e un sabato da bollino rosso, a Roma oggi sono previsti ben due cortei e il centro della città sarà bloccato. Con i cittadini che, inevitabilmente, dovranno fare i conti con strade chiuse e deviazioni di autobus, con il traffico che potrebbe andare in tilt.

Anniversario della liberazione oggi a Roma

Il primo corteo, che prenderà il via alle 16 e terminerà alle 20, è organizzato dall’Associazione nazionale Partigiani perché oggi si celebra il 78esimo anniversario della Liberazione di Roma. Si partirà da piazzale Ostiense, poi si arriverà piazza Testaccio: si percorreranno viale del Campo Boario, piazza Vittorio Bottego, via Nicola Zabaglia e via Aldo Manuzio, con strade e bus che verranno deviati al bisogno.

Gli ‘appuntamenti’ del Sindaco Gualtieri

Nella giornata di oggi alle 9 il Sindaco Gualtieri deporrà una corona di alloro presso il cippo commemorativo (Aiuola di via di San Pietro in Carcere). Poi, dopo mezz’ora sarà presso la lapide in ricordo dei caduti italiani e stranieri, civili e militari, per la difesa di Roma (Porta San Paolo – Lato Mura Aureliane). E ancora, alle 10:15 il Primo Cittadino interverrà alla cerimonia commemorativa e deporrà una corona d’alloro, un’altra, presso il Monumento in ricordo dei Martiri (Forte Bravetta – via di Bravetta, 740). La giornata si concluderà alle 12 con il fascio di fiori presso la targa commemorativa dei Martiri de La Storta (Via Cassia km. 14,200, angolo via Giulio Galli).

#Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Domani pomeriggio manifestazione con corteo in Centro, da piazza della Repubblica a San Giovanni, passando per l’Esquilino. Possibili chiusure al traffico e deviazioni bus https://t.co/K5HKZ8Mwmx — Roma Mobilità (@romamobilita) June 3, 2022

Il corteo contro la guerra

Il secondo corteo (dalle 16 alle 20) è, invece, contro la guerra ed è stato organizzato dalla Rete Kurdistan e dal Centro culturale Ararat. In questo caso, il punto di partenza sarà piazza della Repubblica, poi si arriverà a piazza di Porta San Giovanni: si percorreranno via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Come ha fatto sapere Roma Mobilitò, è prevista la partecipazione di circa 1500 persone.

Quali sono gli autobus che deviano il percorso

Ci saranno divieti di sosta su piazza della Repubblica e piazza di Porta San Giovanni. Verranno, invece, deviate le linee: