Roma, crolla un grosso albero sui padiglioni di rianimazione dell’Umberto I: rinviate operazioni

Roma. Un albero di grosse dimensioni è caduto questa notte su via del Policlinico a Roma. Forse il maltempo, le piogge che hanno iniziato a colpire la Capitale, o probabilmente l’età avanzata dell’arbusto, hanno fatto in modo che rovinasse completamente. Quel che è peggio, è che l’albero, nella caduta, ha colpito il container dove si trovavano i pazienti ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale –ha impattato contro il cancello del Policlinico Umberto I e parte del tetto del reparto di terapia intensiva covid – e danneggiando di conseguenza anche una parte del sistema di areazione al suo interno, fondamentale per la salute dei pazienti e per la salubrità delle operazioni all’interno. Nella caduta, anche un’auto è stata raggiunta dall’arbusto.

Crolla un albero, danneggiato sistema aerazione

Un risveglio decisamente brusco per chi questa mattina si è recato in reparto per lavoro. Una notte turbolenta, invece, per chi si trovava lì al momento dell’accaduto. Al momento sono ancora in corso le ispezioni e i controlli per la messa in sicurezza della zona, mentre alcuni pazienti sono stati trasferiti in altro reparto insieme al personale, in attesa del ripristino completo. Dopo la brusca caduta, e i danni riportati dai padiglioni, i pazienti che si trovavano ricoverati all’interno sono stati spostati dal personale sanitario e trasferiti in un altro comparto del nosocomio, più sicuro e idoneo per le loro condizioni. Nel frattempo, proprio in queste ore della mattinata di oggi, venerdì 18 novembre, sono in corso controlli specifici per valutare i danni all’impianto e provare a ripararli nel più breve tempo possibile, in modo da ripristinare prontamente le postazioni precedenti, ora ancora momentaneamente fuori uso. Stando alle indiscrezioni di chi questa mattina si è trovato davanti l’inaspettata scena, è probabile che alcune operazioni che erano in programma nella mattinata siano state cancellate a causa del brusco incidente di questa notte.