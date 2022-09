Roma, «Dammi i soldi o ti sparo»: terrorizza il tassista e lo deruba di 50€

Se l’è vista brutta un tassista della Capitale che una volta portato a destinazione il passeggero è stato minacciato da quest’ultimo a colpi di pistola. L’intento del malvivente era quello di derubare il povero malcapitato e alla fine l’uomo è scappato portandosi a casa il magro bottino di 50 euro.

Terrorizza il tassista con una pistola: cosa è successo

I fatti risalgono allo scorso 8 settembre. Siamo a Roma, in Viale Fiorentini, quando il tassista — intorno alle 21.30 — ha allertato la Polizia raccontando loro quanto gli era capitato. Tutto è cominciato da Via Nazionale quando l’uomo ha fatto salire ‘al volo’ il malvivente accompagnandolo fino a destinazione e cioè in Piazza Oria.

Le minacce

Il tassista non poteva certo immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a poco. Infatti, una volta terminata la corsa il malvivente invece di pagare ha minacciato il malcapitato con una pistola estorcendogli anche 50 euro. Dopo l’accaduto l’uomo è scappato a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini

Fortunatamente l’autista non è rimasto ferito e non ci sono stati danni. Sono attualmente in corso le indagini da parte della Polizia per risalire all’identità dell’aggressore.