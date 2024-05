Roma, Depardieu prende a cazzotti Barillari: botta e risposta tra attore e fotografo. Cosa è successo

Il noto fotografo, mentre cercava di immortalare l’attore francese, è diventato lui stesso protagonista del gossip.

Lo chiamano “King of paparazzi” e se a 79 anni Rino Barillari è ancora una leggenda del fotogiornalismo, parte di questo successo dipende anche dall’abilità con cui riesce a rubare degli scatti a vip e personaggi dello spettacolo. Con Gérard Depardieu però gli è andata male, ed è finita letteralmente alle mani. Il tutto in una via simbolo della Dolce Vita italiana, via Veneto, attraversata da migliaia di celebrità protagoniste di gossip mentre soggiornavano nella Capitale.

L’ultimo riguarda proprio il noto fotografo e l’attore francese, che pur di scampare alle grinfie del paparazzo, pur non volendo è diventato comunque protagonista di un pettegolezzo a Roma.

Cos’è successo tra Barillari e Depardieu? Il fotografo: “Sono stato aggredito”

Ieri pomeriggio, 21 maggio, Barillari si trovava a piazza San Silvestro quando riceve una “soffiata” succulenta: Gèrard Depardieu si troverebbe da Harry’s Bar, nella prestigiosa via Veneto. Per il “re dei paparazzi” è un’occasione imperdibile, così a 79 anni s’incammina verso via Veneto per scovare l’attore. Lo trova in compagnia di una bellissima ragazza bionda, ma la presenza di Barillari è molesta e tra i due scoppia un litigio.

Da qui le versioni della storia si sdoppiano. Secondo il noto fotografo, la donna gli sarebbe venuta incontro avventandosi contro di lui, a suon di “Italia m***a!”. Poco dopo, anche Depardieu lo avrebbe assalito a suon di cazzotti. “Si è voltato verso di me e mi ha dato tre pugni, uno dopo l’altro”, ha raccontato il fotografo a Repubblica. Uno sulla tempia sinistra, uno sulla nuca, tanto da costringerlo a farsi medicare al pronto soccorso del Policlinico Umberto I.

La versione dell’attore francese: “Ha spinto la mia compagna”

Secondo l’attore francese, però, le cose sarebbero andate diversamente. Barillari avrebbe insistito per immortalare lui e la donna con cui era in compagnia insistentemente, tanto che quando si sarebbero avvicinati all’uomo, probabilmente per chiedere di non turbare la loro privacy, stando alla ricostruzione di Depardieu, Barillari avrebbe spintonato la donna. “Il fotografo mi ha spinto toccandomi il busto e il petto con il braccio. In questo momento in cui presento la denuncia provo ancora dolore, è stato violentissimo”, ha dichiarato la donna, tale Magda Vavrusova, all’Adnkronos.

Un’accusa a cui ha fatto seguito anche una denuncia in Questura. Vista l’aggressione, Depardieu secondo Meillet, il legale che lo assiste, sarebbe andato incontro al fotografo e nell’alterco gli sarebbe caduto addosso.

Corona: “Barillari deve ringraziare Depardieu”

Due versioni molto diverse, che però vedono anche un “testimone” inaspettato, stando al racconto di Barillari. “Accanto a me c’era il giornalista Gianni Riotta che stava prendendo un caffè, lui ha visto tutto”, ha raccontato il fotografo a Repubblica. Secondo Barillari, Depardieu si sarebbe poi imbarcato sulla sua auto, insieme a quattro persone, e avrebbe anche cercato di investirlo.

Resta da capire ora chi ha raccontato la verità e chi invece sta cercando di creare un gossip. Come spiegato in un’intervista a Repubblica, Barillari ha comunque ammesso che anche se fosse stato scacciato dall’attore, comunque avrebbe continuato imperterrito il suo lavoro, conscio delle tutele che l’articolo 21 garantisce ai giornalisti. Tra i due contendenti, anche Fabrizio Corona, un altro “vip” nel mondo del giornalismo scandalistico, ha tenuto a dire la sua. “Rino Barillari deve ringraziare, se è vero quel che è successo, Gerard Depardieu”, è intervenuto all’Adnkronos, “In questo modo ha fatto così ritornare un mondo che era morto“.