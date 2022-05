Roma, devastante incendio in un appartamento: 3 persone intossicate, evacuata una palazzina

Brusco risveglio nella mattinata di oggi, 11 maggio, poco prima delle ore 07:00, per gli abitanti di un appartamento di via Val Savio, al civico 8, nel III Municipio di Roma. Un grosso incendio è scoppiato, per cause ancora da appurare, nella camera da letto dell’abitazione, posta al seminterrato della palazzina di sette piani.

Incendio partito dalla camera da letto

A seguito dell’incendio, le tre persone che vivono nella casa sono rimaste intossicate. Sul posto sono intervenute le Squadre VVF 1/A e 6/A, dei vigili del fuoco, con l’ausilio di un’autoscala e il TA/6. Presenti anche i sanitari del 118 con tre ambulanze, per portare le persone che avevano inalato il fumo al pronto soccorso per le cure del caso.

Palazzina evacuata in attesa di bonifica

L’intera palazzina è stata evacuata in via precauzionale. Sono tutt’ora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche il Capo Turno Provinciale dei vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i tecnici dell’Italgas, per appurare a cosa sia dovuto l’incendio e mettere in sicurezza la palazzina.