Roma, devastante incendio in una carrozzeria di automobili: nube di fumo nero visibile nel quartiere

Uno spaventoso incendio è scoppiato poco fa a Roma, in via Stefano della Bella, al civico 3, in zona Giardinetti, all’interno di un magazzino adibito a carrozzeria di automobili. Le fiamme hanno avvolto le vetture presenti nel magazzino, distruggendole e provocando una fitta coltre di fumo nero che ha sovrastato la zona.

L’incendio è divampato attorno alle ore 17:00. Alle ore 17:10 sul posto sono arrivate dal comando provinciale dei Vigli del Fuoco due squadre dei VVF, un’autobotte e un’autoscala per spegnere le fiamme. Fortunatamente non sembrano esserci persone coinvolte nell’incendio. Sul posto sono presenti anche il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico) per il rilevamento di eventuali sostanze chimiche pericolose, nocive o inquinanti, oltre al funzionario dei vigili del fuoco di servizio, al personale sanitario del 118 e ai Carabinieri.

Timore di inquinamento dell’aria

I controlli sono per capire se, a causa delle auto andate a fuoco, possano essersi diffuse nell’aria sostanze tossiche nocive per la salute dei residenti e a quale livello. Altra verifica che verrà fatta grazie ai controlli riguarda la natura delle fiamme. Saranno i militari dell’Arma a dover stabilire, insieme al funzionario dei vigili del fuoco, quali sono state le cause che hanno scatenato l’incendio che sta devastando il magazzino, con danni molto elevati. Seguiranno aggiornamenti.