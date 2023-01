Incendio a Roma, paura alla Bufalotta: fiamme e fumo nell’appartamento, due persone soccorse dal 118

Incendio a Roma stamattina attorno alla 6.00. Paura per i residenti del quartiere Bufalotta dopo lo scoppio di un rogo all’interno di un appartamento: due le persone soccorse dal 118 mentre una squadra dei Vigili del Fuoco provvedeva a domare le fiamme. Al termine delle operazioni di spegnimento la casa è stata dichiarata inagibile.

Incendio Roma Bufalotta in Via Valeria Moriconi oggi 12 gennaio

L’incendio si è propagato all’interno di un appartamento situato in una palazzina di tre piani in Via Valeria Moriconi al civico 44. La struttura abitativa interessata dalle fiamme, come detto, è stata dichiarata inagibile per danni da fumo mentre le due persone che erano all’interno sono state visitate dal 118 sul posto. Fortunatamente risultano in buone condizioni.

Gli incendi negli appartamenti a Roma in questo inizio 2023

Nei giorni scorsi un episodio analogo si era verificato in Viale Marconi sempre a Roma. In quella circostanza – era il 9 gennaio 2023 – un incendio aveva causato una ‘densa fumata’ che era fuoriuscita dalla casa, invadendo la sede stradale e mettendo in allarme l’intero quartiere. Sul posto erano intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco. Qualche giorno prima era stata toccata una zona della Provincia: le fiamme, nella circostanza, si erano sviluppate da una mansarda. E ancora. Due giorni prima, precisamente il 3 gennaio, l’allarme era scattato in zona Nuovo Salario per un principio di incendio all’interno di un appartamento di Via Vecchiano; il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, con alcune squadre inviate dal Comando Provinciale di Roma, aveva però stroncato sul nascere il rogo.

