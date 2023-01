Incendio in provincia di Roma: fumo e fiamme in una mansarda (FOTO)

Momenti di paura a Riano, in provincia di Roma, a seguito di un incendio. Le fiamme hanno lambito una mansarda che si trovava al secondo piano con tanto di vicino appartamento. Subito al lavoro i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e stanno ancora spegnendo le fiamme. Fortunatamente nell’incendio nessuna persona è rimasta ferita.

L’incendio in una mansarda a Riano

Tanto lo spavento a seguito dell’incendio che, a partire dalle 10.30, vede impegnati i vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Presenti sul posto due squadre con l’ausilio di un’autobotte, un’autoscala e il TA/6. Come anticipato, le fiamme si sono sviluppate in una mansarda situata al secondo piano con tanto di appartamento adiacente. Siamo a Riano e precisamente in Via Monte Primo 34. Come è possibile vedere dalle foto sotto riportate, una coltre di fumo denso ha invaso la struttura destando non poca apprensione ma, fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita a seguito dell’incendio. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Presenti anche, per quanto di loro competenza, Carabinieri e personale del 118.