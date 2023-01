Roma, le sirene mettono in ‘allarme’ i residenti: principio di incendio in un appartamento, cosa è successo

Attimi di apprensione ieri sera a Roma tra Via Vecchiano e Via Chiusi quando le sirene dei Vigili del Fuoco hanno interrotto il silenzio della sera nel quartiere. In molti hanno scritto sui gruppi social di zona, come ad esempio in “Sei del nuovo salario se…”, per capire cosa fosse successo. Dalle testimonianze fornite dagli abitanti si parla di alcuni mezzi dei Vigili del Fuoco in zona a cui si sono aggiunte poi le volanti della Polizia.

Pomezia, devastante incendio nella notte: distrutto un appartamento, vigili del fuoco al lavoro per ore (VIDEO)

Il principio di incendio in un appartamento

Ma cosa è successo nello specifico? Stando alle informazioni raccolte sin qui dalla Redazione de Il Corriere della Città l’allarme sarebbe scattato per un principio di incendio in un appartamento di Via Vecchiano intorno alle 22.20 di ieri sera, martedì 3 gennaio 2022. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, con alcune squadre inviate dal Comando Provinciale di Roma, avrebbe però stroncato sul nascere il rogo. Le fiamme, prontamente domate, non hanno quindi provocato conseguenze. Al momento infatti non risultano né feriti, né intossicati. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza.

Acilia, 90enne intrappolata nell’incendio: salvata da due poliziotti-eroi (VIDEO)