Roma, principio di incendio in un appartamento di viale Marconi

Fumo proveniente e persone che fuggono in strada, in una faccenda che ha toccato una palazzina di Roma. Il fatto si starebbe verificando da un’ora nella zona di viale Marconi, dove da un appartamento è arrivata una potente fumata nera che ha spaventato moltissimi cittadini. Sul posto, si è precipitata subito un camion dei Vigili del Fuoco, che stanno cercando di contenere il principio di incendio ed evitare feriti.

L’incendio nella palazzina a viale Marconi

Dopo l’incendio di un’automobile a piazzale della Radio, le fiamme hanno deciso di toccare anche un appartamento della zona. Il fuoco sarebbe partito da un locale tra il primo piano e quello di terra, con un forte fumo nero che si è riverso in strada, tra lo spavento dei residenti. Al momento non si hanno certezze sulle dinamiche dell’incedente, tantomeno poi se ci sono feriti o meno all’interno di questa spiacevole storia.

Il fuoco si sarebbe propagato all’interno di una palazzina su via Enrico dal Pozzo, una piccola stradina che affaccia sulla più famosa viale Guglielmo Marconi. Le fiamme provenienti dal locale domestico, hanno comunque toccato la famosa strada dei negozi romana. Numerosi i residenti che sono scesi in strada, impauriti dal corposo incendio e soprattutto dalla possibilità che tale fuoco generi un’esplosione con una perdita di gas: una situazione che, sinceramente, darebbe vita a una strage.

Come si vede in un breve video pubblicato su “Sei di viale Marconi se…”, il fuoco proverrebbe da un piano terra. Qui, sembra esserci un appartamento con le ante delle finestre chiuse, ma essendo sera non è ben visibile. Quello però che è sicuro, è il fuoco che da queste strutture passa ugualmente, rilasciando in strada una enorme folata di fumo nero tra lo spavento dei residenti. Cittadini che si sono riversi in strada e allontanati dalla “zona pericolosa”, lasciando gestire il problema alla squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta.