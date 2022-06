Roma. ‘Devi darci il monopattino’: 40enne picchiato a sangue

Lo hanno prima avvicinato, poi senza pietà lo hanno massacrato di botte perché il loro obiettivo era solo uno: portargli via il monopattino, quel mezzo ‘green’ ed ecologico che da tempo, ormai, ha invaso le strade della Capitale. Quel mezzo che stanotte, intorno alle 3, due ragazzini rumeni hanno cercato di rubare, usando la forza, a un uomo, classe 1982, del Bangladesh.

La violenta rapina in viale dell’Acquedotto Alessandrino

Lo hanno picchiato violentemente, gli hanno spaccato una bottiglia in testa. Tutto questo solo perché volevano portargli via il monopattino. Ma non ci sono riusciti perché lì sul posto, in viale dell’Acquedotto Alessandrino, sono intervenuti gli agenti di Polizia con due volanti, che hanno rintracciato i ‘malviventi’. Loro che, nel frattempo, dopo il brutale pestaggio avevano tentato la fuga. Ma invano.

Come sta la vittima

La vittima, un uomo del Bangladesh del 1982, è stata portata in ospedale dal personale sanitario del 118 e se la caverà con una prognosi che va dai 45 ai 60 giorni. Nel pestaggio ha riportato la frattura della mascella, dello zigomo e la rottura di alcuni denti.

L’arresto

I due malviventi, uno del 1996 e l’altro del 1997, entrambi rumeni, sono stati arrestati per tentata rapina. E oggi ci sarà la direttissima per la convalida.