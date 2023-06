Roma, dopo le botte e la rapina gli distruggono gli occhiali: vittima 36enne ipovedente

Lo hanno preso a botte e rapinato, ma non contenti hanno schiacciato sotto i piedi gli occhiali della vittima, un ipovedente. È successo l’altra notte nel quartiere di Centotelle, a Roma . Un 36enne rumeno quasi cieco, come racconta il Messaggero, è stato preso di mira da due malviventi che, dopo averlo derubato di 50 euro, probabilmente a sfregio gli hanno anche distrutto gli occhiali, così preziosi per riuscire a vedere qualcosa.

La vittima ha potuto raccontare poco: non aveva gli occhiali

Subito dopo l’accaduto è stato dato l’allarme e in aiuto dell’uomo sono arrivati gli agenti di Polizia che si sono fatti raccontare quanto gli era capitato. Ma la vittima ha potuto aiutare poco gli investigatori, perché una volta che gli hanno tolgo gli occhiali non sarebbe stato più in grado di vedere alcunché. Non solo era già buio, visto che l’aggressione si è consumata in orario notturno, per quanto senza le sue preziose lenti il 36enne non ha più potuto vedere cosa succedeva e chi erano i due che si è improvvisamente trovato addosso. Unico elemento che ha fornito agli inquirenti è che probabilmente si trattava di due persone di colore, si pensa si tratti di uomini di nazionalità africana. Un dettaglio scarno per aiutare i poliziotti a risalire agli autori di quell’aggressione.

Polizia in cerca di immagini di videosorveglianza per incastrare i rapinatori

Sta di fatto che gli agenti, sin dal momento in cui sono arrivati sul posto per soccorrere lo sfortunato protagonista della vicenda hanno avviato le indagini del caso e ora verificheranno anche se in zona ci siano telecamere di videosorveglianza che abbiano immortalato quell’aggressione. Immagini grazie alle quali potrebbero, in breve tempo, risalire ai due malviventi, nei cui confronti la Polizia è pronta a far scattare le manette ai polsi con l’accusa di rapina aggravata.