Roma. ‘Dovevi darmi la precedenza’: 53enne prendi a pugni il bus

Hanno discusso forse per una mancata precedenza, per uno stop non rispettato. E anziché fermarsi al clacson, entrambi i conducenti hanno pensato bene di iniziare a litigare in strada, bloccando il traffico. Da una parte un automobilista, dall’altra il conducente di un bus della linea 447. Nel mezzo le auto incolonnate che ieri pomeriggio sulla Tiburtina, all’incrocio con via del Canale di San Basilio, hanno dovuto spegnere il motore. E assistere a quella “discussione”.

Il pugno allo specchietto del bus

Dalle parole ai ‘fatti’. Il conducente dell’auto, infatti, ha pensato bene di scendere dalla vettura e di colpire con un pugno lo specchietto retrovisore dell’autobus. Poi è fuggito via, ma è stato presto intercettato dai Carabinieri.

La denuncia

L’uomo, classe 1969, è stato subito identificato dai Carabinieri di San Basilio, intervenuti sul posto. Ed è stato denunciato per danneggiamento.