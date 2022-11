Roma, due auto si ribaltano dopo un incidente: conducenti incastrati nelle lamiere

Roma. Un incidente stradale dalla portata violenta e distruttiva, avvenuto nella prima serata di ieri e per il quale è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre un soggetto dalle lamiere della sua auto, dentro le quali era rimasto tragicamente incastrato e ferito. Un impatto durissimo, il bollettino è di due persone ferite che hanno seriamente rischiato la vita.

Roma, durissimo incidente stradale: camion travolge scooter

La dinamica dell’incidente a Roma

Il fatto è andato in scena nella serata di ieri, venerdì 5 novembre, alle ore 20:20 circa, quando due squadre VVF del Comando di Roma, sono intervenute sull’autostrada A1 direzione nord km 578, per un’incidente stradale tra due autovetture ribaltate. Quando gli operatori sono giunti sul posto hanno immediatamente intuito la gravità della situazione e che, soprattutto, uno dei conducenti delle vetture coinvolte era rimasto incastrato nelle lamiere della sua auto, non riuscendo più ad uscire alla carrozzeria che si era tramutata in una prigione opprimente. Il tempestivo intervento degli operatori, ha fatto in modo che il soggetto fosse prontamente liberato, ancora cosciente dopo l’impatto, e poi assicurato alle cure del 118. In complesso sono due le persone ferite a causa dell’impatto. Le vetture sono in pessime condizioni. Sul posto anche la Polizia Stradale per le rispettive competenze sul caso.