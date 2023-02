Roma, durissimo incidente in Via Trionfale: scooterista sbalzato in strada, è grave

Roma. Un incidente duro, violento, che ha mandato uno scooterista direttamente in ospedale in condizioni gravissime, dopo un impatto con un altro veicolo. Il fatto è accaduto in Via Trionfale, le notizie sono ancora frammentarie, così come le testimonianze sull’accaduto.

”Dammi i soldi o ti incendio il locale”: un anno di minacce ed estorsioni per un titolare di Roma

Incidente in Via Trionfale: scooterista in codice rosso

Un impatto violento avvenuto in serata, ieri, lunedì 20 febbraio 2023. Il fatto si è verificato precisamente in Via Trionfale, all’altezza del civico 10906. Un incidente di cui non si conoscono ancora bene le dinamiche che l’hanno innescato, ma che ha certamente coinvolto due mezzi, una vettura e un veicolo leggero, il conducente del quale ha avuto la peggio dopo lo scontro. Ad intervenire sul sono è stato il Gruppo Montemario della Locale, per i rilievi che saranno necessari a ricostruire l’intera dinamica dello scontro e capire, soprattutto, il grado di responsabilità nel sinistro. A giudicare dalle condizioni dello scooter e del suo conducente, l’impatto è stato forte, duro: il soggetto, di cui non si conosce nulla al momento dal punto di vista anagrafico, era ridotto davvero male. Dopo l’intervento immediato dei soccorsi, e le prime manovre sul posto, è stato velocemente trasportato in codice rosso.

La dinamica dello scontro auto scooter

Sulla dinamica, come anticipato, c’è ancora molta confusione, e una ricostruzione esatta è ancora lontana. Quel che è certo, è che lo scontro pare sia avvenuto tra una Fiat Idea e uno scooter elettrico del tipo Horwin EK3. Lo scooterista è stato sbalzato fuori dalla sua sella a seguito dell’impatto, e le sue condizioni hanno reso necessario il trasporto d’urgenza presso il Policlinico Tor Vergata, dove ora è ricoverato. Il conducente della Fiat Idea non pare abbia subito gravi ripercussioni, ed è ovviamente stato sottoposto a test alcolemici di rito.