Roma e Lazio in zona gialla o arancione da lunedì 10 gennaio 2022: i dati sul monitoraggio aggiornati

Da quasi una settimana il Lazio è in zona gialla e la Regione continuerà a stare in questa ‘fascia di colore’ anche per i prossimi sette giorni. Non ci sarà nessun cambio, nessuna zona arancione, anche se l’Assessore D’Amato non ha escluso questo ‘salto’, che significherebbe tornare indietro e fare i conti, ancora una volta, con misure restrittive.

Lazio (ancora) in zona gialla

Lieve calo di contagi nel Lazio. Dopo gli oltre 16.000 positivi di mercoledì e gli oltre 14.000 del giorno dell’Epifania, ieri nella Regione si sono registrati quasi 12.000 casi, con l’incidenza che però è in aumento a 820 per 100 mila abitanti. Stabile, invece, il valore Rt che è a 1.06. Parametri che faranno sì che il Lazio resti ancora in zona gialla, dati per fortuna lontani dalla fascia arancione: in questo caso, una Regione deve avere l’incidenza superiore a 150 per 100.000 abitanti, mentre l’occupazione dei letti dei reparti ospedalieri deve essere superiore al 30%, mentre quella delle terapie intensive deve essere oltre il 20%.

Attualmente nel Lazio, stando ai dati dell’Agenas aggiornati al 7 gennaio, le terapie intensive registrano un tasso di occupazione del 20%, mentre i posti letto di area non critica sono al 21%, percentuali ancora lontane dalla fascia arancione.

Lazio rischia il passaggio in zona arancione?

‘Lazio in zona arancione? Al momento no, ma i rischi ci sono sempre perché sono parametri legati all’incidenza e alla pressione della rete ospedaliera’ – queste le dichiarazioni dell’assessore Alessio D’Amato, a margine della conferenza stampa di presentazione delle linee di intervento del Pnrr per la provincia di Latina, riportate da Repubblica. ‘Al momento – ha spiegato – non intravedo questa possibilità, anche se non possiamo escluderla’.