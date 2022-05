Roma, fare il medico non gli basta: doc diventa spacciatore, arrestato insieme a due complici

Il giuramento di Ippocrate per lui era solo un vago ricordo. E la professione di medico ormai era diventata quella meno redditizia. Il dottore, infatti, aveva trovato un altro modo per guadagnare: il traffico di sostanze stupefacenti. Ma il “secondo lavoro” del medico romano è stato stroncato da una attenta attività investigativa portata a termine dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Romanina. I poliziotti, infatti, hanno arrestato in flagranza sia il medico che altre due persone, tutte gravemente indiziate di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le frequentazioni del medico

Le indagini sono partite alcuni mesi fa. Gli agenti si sono accorti che il medico frequentava alcuni personaggi legati al mondo degli stupefacenti. I poliziotti hanno quindi deciso di intensificare le loro attività. Hanno così scoperto che l’uomo era solito “bazzicare” note piazze di spaccio di Tor Bella Monaca. Il medico è stato anche visto accompagnarsi a personaggi legati al mondo della criminalità locale.

A seguito di queste informazioni, i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione a casa dell’uomo, un’abitazione ubicata alle porte di Roma. All’interno della casa si trovavano anche una coppia di italiani. Si trattava di un uomo ed una donna di 56 e 53 anni, entrambi con precedenti di polizia, che sin da subito hanno mostrato segni di insofferenza e nervosismo.

La perquisizione: la droga nascosta

Grazie alla perquisizione gli agenti sono riusciti a trovare 1 panetto di hashish dal peso di circa 100 grammi, oltre a 6 ovuli contenenti 61 grammi di hashish. Sono poi stati trovati 2 involucri di cellophane con 0,66 grammi di crack, poggiati sul comodino della stanza da letto utilizzata dalla coppia. E’ stato trovato e posto sotto sequestro un coltello con lama retraibile sporco di stupefacente. Si trovava sul divano del salone. Sequestrati anche 485 euro in contanti e un bilancino di precisione utilizzato per pesare la droga.

La perquisizione è proseguita anche all’esterno. Dentro un’auto, le cui chiavi sono state rinvenute all’interno di una pochette, i poliziotti hanno trovato 54 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 6 chili e 47 ovuli contenenti hashish. La procura della Repubblica di Tivoli ha richiesto la convalida dell’arresto per tutti e tre i soggetti.