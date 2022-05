Roma. ‘Passo prima io’: litigano per la viabilità e prendono a martellate un 24enne

Ancora una lite per la viabilità finita in una rissa con feriti. O meglio, con un malcapitato che le prende. Dopo la rissa in strada di tre settimane fa, con il 59enne pestato a sangue dopo una futile discussione tra automobilisti, ecco la scena che si ripete. Teatro è sempre Roma, ma stavolta ci troviamo in via Prenestina all’altezza del civico 931.

Leggi anche: Roma. «C’ho ragione io», 59enne pestato a sangue dal branco per una lite per la viabilità: è grave

Il fatto è successo la scorsa mattina, nel corso di una lite animata scoppiata per motivi di viabilità. Quello che poteva concludersi con un semplice chiarimento, è invece degenerato. Due uomini, di 51 e 37 anni, sono scesi dalla loro auto e hanno malmenato e colpito con un martello il loro rivale, un 24enne del Senegal. Gli automobilisti e i passanti, nel vedere la scena, hanno immediatamente contattato il NUE 112, dove sono arrivate diverse segnalazioni. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Carabinieri che hanno identificato e denunciato i due aggressori. Il 24enne è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e portato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Policlinico Casilino”.