Roma, fare la carta d’identità è diventata un’impresa: “Oltre tre mesi di attesa”

Rinnovare la carta di identità a Roma non sembra sia così facile come dovrebbe. I tempi di attesa sono lunghissimi e, nel migliore dei casi, il primo appuntamento utile è fissato per ottobre, come riporta La Repubblica. Gli appuntamenti sono fissati a distanza di 4 fino a 9 mesi dalla richiesta di rinnovo. Un lasso temporale considerevole, specie per chi ha urgenza, ma d’altra parte non sembra ci sia altro modo, se non quello di passare le giornate sul sito del governo Agenza CIE e sperare che qualcuno cancelli l’appuntamento, così da liberare una data utile.

Tempi d’attesa lunghissimi: fino a un anno

Se qualcuno ha la carta d’identità scaduta, molto probabilmente, dovrà mettersi l’anima in pace e aspettare fino a un anno prima di poter entrare in possesso di una nuova. In questo periodo dell’anno, poi, molti cittadini rischiano anche di dover rinunciare alle ferie estive se hanno necessità del documento per partire, non essendo in possesso di passaporto. Anche se in quest’ultimo caso una possibilità c’è: andare in Campidoglio con il biglietto aereo. Perché queste situazioni rientrano tra le ‘emergenze’. Altra possibilità, poi, è quella di sfruttare gli open day presso i municipi, a turno, sempre facendo affidamento sulla fortuna.

Le novità previste dall’amministrazione per accelerare la procedura

Per andare incontro alle esigenze dell’utenza, anche l’assessore alle Politiche del personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio, Andrea Catarci è intervenuto sull’argomento per fornire un suggerimento ai romani, e cioè: provare a prenotarsi ripetutamente nella stessa giornata. Il problema, secondo Catarci dipenderebbe dall’eccessivo numero di richieste: circa 30mila al mese, per quanto l’Assessore sottolinea che l’amministrazione è consapevole di dover accorciare i tempi di attesa. Tutto questo mentre è in programma un piano ‘Cie’, che Gualtieri sta per approvare, con il quale dovrebbero essere realizzate 400mila carte di identità nel 2023.