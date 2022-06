Roma, file immense sotto al sole: la Capitale impazzisce (ancora) per la Swatch mania

Roma. Sorrisi forzati perché impazienti. Spintoni accennati, tremori e fremiti. Nessuno riesce a stare fermo, l’attesa si trasforma in tensione continua. Tutti sono in attesa del proprio turno di fronte al negozio swatch di via del corso.

File immense e corsa per il nuovo orologio Omega Swatch

Eppure, la nota azienda svizzera aveva sottolineato più volte attraverso i social che non si trattava di un’edizione limitata. L’orologio, nato da una collaborazione tra Swatch e Omega, ha fatto letteralmente impazzire tutti quanti. Nessuno ha voluto aspettare un minuto di più.

L’Omega del popolo, lo chiamano…

Orario di apertura: 10.00 del mattino. File createsi: dalle 9.00 del mattino. A un’ora dall’apertura dei cancelli, in quel tratto di via del Corso, già un’immensa folla si riversa per le strade. Tutti vogliono accaparrarsi l’oggetto: ragazzi, ragazze, ma anche i loro padri, forse mandati per ordine dei figli, a fare la fila straziante che ha preceduto l’apertura delle casse.

Tutti hanno l’impellenza di metter le mani su un Omega seppur non puro al 100 per 100, perché a 260 euro è ”l’Omega del popolo” come è stato definito da alcuni.

Non mancano all’appello, come di consueto, anche i furbetti, quelli che fingono di voler acquistare altri orologi, per saltare la fila o non intimorire gli altri, ma in realtà vanno diretti verso il loro agognato Omega Swatch ed escono dal negozio con l’inimitabile busta.