Roma, folle inseguimento di notte: ubriaco non si ferma all’alt e cerca di seminare i Carabinieri

Roma. Un inseguimento rocambolesco dopo aver fermato un auto per un controllo di routine. Ma l’uomo, consapevole di essere in fallo e di aver esagerato con l’alcool, ha pensato bene di darsi alla fuga, compromettendo ancora di più la sua situazione, ma soprattutto mettendo a repentaglio anche l’incolumità di coloro che in quel momento si trovavano in transito da quelle parti. Ecco cosa è successo questa notte per le strade della Capitale.

Roma, inseguimento da film a Centocelle: si schiantano contro la Volante, poi lo ‘scontro’ in strada con i poliziotti

Inseguimento rocambolesco a Roma questa notte

Lo avevano fermato i Carabinieri per un controllo di routine, di quelli che normalmente vengono effettuati durante la circolazione dei veicoli, con tanto di appostamenti strategici nei principali luoghi di passaggio. Il fatto è accaduto nella nottata scorsa, venerdì 14 aprile 2023. Un rocambolesco inseguimento tra una pattuglia di Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere e il conducente di un’auto Mercedes, iniziato in via Dandolo e conclusosi sul ponte Sublicio. Alla vista della vettura in transito, i militari hanno pensato bene di fermarla per controllare che tutto fosse in ordine, ma in realtà così non era. L’uomo che si trovava alla guida del veicolo, infatti, sorpreso dalle volanti e dalla richiesta di fermo, non ha fermato il veicolo, ma al contrario si è dato alla fuga con la speranza di seminare i Carabinieri che intanto avevano già fatto partire l’inseguimento. Momenti di alta concitazione, anche perché durante un inseguimento il pensiero va sempre a coloro che, ignari di tutto, si trovano in strada per la regolare circolazione. Per fortuna, però, complice la fascia oraria, nessun altro è rimasto coinvolto nella dinamica.

L’alcool test e il ritiro della patente

Al termine dell’inseguimento i Carabinieri lo hanno fermato all’altezza di Ponte Sublicio e lo hanno sottoposto ad esame con etilometro, all’esito del quale risultava positivo. La patente gli è stata ritirata e l’auto è stata affidata alla sua compagna che era in auto con lui. L’uomo, 34 anni, romano, dovrà rispondere anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale, per cui è stata inoltrata una informativa alla Procura della Repubblica di Roma.