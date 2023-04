Roma, serata di follia per un gruppo di amici: la rapina, l’inseguimento e poi le minacce

Serata di follia per un gruppo di ragazzi che avevano deciso di trascorrere qualche ora insieme nel quartiere di San Lorenzo e dopo che a una di loro è stata rubata la borsa lasciata poggiata su una panchina, è scattato un inseguimento. Una corsa tra le strade del popoloso quartiere che non ha mancato di attirare l’attenzione della gente che si trovava in strada per trascorrere qualche ora di svago.

L’inseguimento del rapinatore e le minacce con un collo di bottiglia

Dopo il tentativo di fuga del rapinatore, i giovani sono anche riusciti a fermare il malvivente all’altezza di piazzale Tiburtino. Ma anche di fronte al gruppo di giovani che lo invita a restituire la borsa, l’uomo invece che desistere, ha pensato bene di minacciare i ragazzi con il collo di una bottiglia rotta.

Si sono vissuti attimi di grande paura per il gruppetto che ha temuto che quel delinquente potesse davvero aggredire e ferire uno di loro con quel coccio di bottiglia. A interrompere i momenti di tensione sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile accorsi. Perché, per fortuna qualcuno dei presenti che ha assistito alla scena, ha dato l’allarme al numero di emergenza, il 112. Con l’arrivo degli uomini dell’Arma gli animi sono stati sedati e il rapinatore bloccato prontamente.

Il 25enne è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di rapina e la borsa restituita

Il 25enne di nazionalità somala, è stato arrestato con l’accusa di rapina e la borsa restituita alla proprietaria. Già nella mattinata di oggi il 25enne dovrà comparire davanti al giudice per rispondere del reato che gli è stato contestato dai militari intervenuti, grazie al cui intervento è stato scongiurato lo scontro tra il rapinatore e quel gruppo di ragazzi che hanno dato vita all’inseguimento con il solo scopo di recuperare il maltolto per restituirlo all’amica derubata.