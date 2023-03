Roma fortunata, pensionato vince 100.000 euro e rischia di svenire

Roma è fortunata. La Capitale offre sempre tante emozioni ai suoi cittadini, che siano positive o negative, di certo non ci si annoia mai. Questa volta, l’emozione è stata così talmente positiva, che quasi ha portato un cittadino romano allo svenimento. Ha raccontato di avere avuto bisogno di qualche minuto per realizzare, e anche di un bel bicchiere d’acqua per poter rinsavire: ha vinto 100.000 euro d’un colpo, grazie ad un biglietto della lotteria comprato al supermercato.

Roma, gioca una schedina da 2 euro e ne vince 500.000: Vincicasa bacia Tor Sapienza

Vince 100.000 euro e rischia di svenire a Roma

Insomma, non è mai troppo tardi per ricevere un premio e per svoltare la propria vita. E chissà che questa vincita, appunto, non sia il premio di una lunga vita di fatiche e sacrifici da parte dell’uomo. Questa volta, infatti, è toccato ad un pensionato vincere il premio mensile da 100mila euro. Un notizia sensazionale, che ognuno di noi avrebbe stentato a credere. Il fortunato vincitore ha raccontato, ai funzionari dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio che lo hanno accolto, di essersi dovuto sedere per qualche minuto quando ha realizzato di aver vinto il premio e di aver avuto addirittura bisogno di un bicchier d’acqua alla notizia che il premio fosse così cospicuo. Stessa sorte è capitata alla moglie che, ignara, era rientrata dalla spesa fatta al medesimo supermercato dello scontrino abbinato al biglietto virtuale vincente.

Coronare un sogno: un appartamento di proprietà

Un appartamento di proprietà è il sogno che i due pensionati potranno finalmente coronare grazie ad ADM con la riscossione della vincita straordinaria: “Meglio tardi che mai!” ha esclamato il fortunato…La vincita sarà riversata, una volta perfezionata la procedura, su autorizzazione dell’ordinativo di pagamento da parte della Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia, competente per materia. Chissà se il Karma c’entra qualcosa in tutta questa vicenda o si è trattato solamente dell’ennesimo capriccio dell’insondabile e oltremodo venerata dea bendata che di tanto in tanto poggia le sue labbra sui suoi adepti fortunati.