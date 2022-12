Roma, forzano l’inferriata di una finestra e provano a entrare in un appartamento: furto sventato da due cittadini

Furto sventato da un cittadino e da suo padre nel tardo pomeriggio di oggi, 28 dicembre, a Roma. Tre persone sono state notate da un residente della zona mentre stavano forzando l’inferriata di un appartamento al piano terra in via Monte Cervialto, al civico 197, nel III Municipio. Il giovane, capendo che si trattava di malviventi che volevano entrare in casa per commettere un furto, è sceso immediatamente in strada per chiamare il NUE 112 e, nel contempo, controllare se i ladri – scoperti in flagrante – avessero provato a scappare dall’ingresso principale del palazzo.

Nel frattempo il padre del ragazzo, che era rimasto a casa, ha filmato tutta la scena, in modo da tenere sotto controllo i movimenti dei 3 scassinatori. Altri residenti, che si rendendosi conto dei movimenti strani dei tre, sono intanto arrivati davanti al portone.

L’intervento della polizia

Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate tre volanti della Polizia di Stato, che hanno cinturato la zona. Ma i tre malviventi, che si erano accorti di essere ripresi, si sono dileguati nel contiguo parco De Cristo di via Suvereto, già teatro di diversi episodi di cronaca nera, tra cui diverse rapine da parte di baby gang. Inutili, finora, le ricerche da parte degli agenti, che comunque non disperano di identificare gli autori del tentato furto.

L’identikit

“Erano tutti e tre alti circa 1,80. Corporatura piuttosto robusta, atletica”, descrivono i due residenti. “Uno di loro era intento a segare le inferriate, l’altro restava accanto a lui, rasente il muro, mentre il terzo faceva da palo. Indossavano scarpe da ginnastica, uno dei tre le indossava bianche. Avevano giacconi scuri, jeans e guanti: uno dei tre li aveva rossi, si vedevano benissimo. Uno dei tre non aveva né barba né baffi e aveva i capelli corti e tagliati dritti”.