Roma, fuga di gas nel convento: 5 intossicati, uno è grave

La fuoriuscita di una sostanza tossica, l’aria che diventa irrespirabile secondo dopo secondo. E l’allarme dal convento di San Francesco a Roma, in via Nicolò V, all’altezza del civico 35. È qui, infatti, che questa mattina all’alba, poco dopo le 4, sono intervenuti i vigili del fuoco, per quella che sembra essere stata una fuga di gas.

Cosa è successo nel convento di San Francesco a Roma

Ancora non è chiaro cosa sia successo, ma quello che è certo è che cinque persone sono rimaste intossicate da monossido di carbonio. Il fatto, come detto, è avvenuto intorno alle 4.30 di questa mattina, in via Nicolò V., all’altezza del civico 35, all’interno del Convento di San Francesco. È qui che i Vigili del Fuoco sono intervenuti con la squadra 9/A e il CRRC ( carro rilevamento radioattivo chimico).

Cinque intossicati

Cinque persone sono state intossicate da monossido di carbonio e una di loro sembrerebbe essere grave: è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Umberto I. Sul posto, oltre al funzionario dei vigili del fuoco, anche il personale sanitario del 118, che ha soccorso i feriti e gli uomini di Italgas.

Fuga di gas in chiesa a Natale

Il 25 dicembre scorso, nel giorno di Natale, un episodio simile è avvenuto in una chiesa di Roma, quella di Sant’Ugo, in via Lina Cavalieri, in zona Serpentara, nel III Municipio. Nel corso del pranzo natalizio, infatti, qualcosa è andato storto a causa di fuga di gas. “Abbiamo sentito un forte odore di gas. L’aria era irrespirabile. Poi qualcuno è uscito di corsa dal retro della chiesa e sono arrivati in successione i vigili del fuoco, i carabinieri, le ambulanze e i tecnici del gas dell’Acea” – avevano raccontato i cittadini.