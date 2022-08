Roma, fugge sul bus con un televisore rubato: ladro maldestro ‘beccato’ dalle telecamere

Roma. Prima ruba un televisore poi scappa con il bottino a bordo di un autobus Cotral. Una fuga insolita, che è durata poco e che pecca di alcune ingenuità da parte di un ladro che si è rivelato piuttosto maldestro e senza mezzi. Infatti, il piano che aveva architettato non ha ottenuto i risultati sperati.

A bordo del bus con un televisore rubato: i fatti

I fatti sono avvenuti questa notte quando un malvivente — un ragazzo romano di 23 anni — ha rubato un televisore da un ristorante di via Vitaliano Brunelli, in zona Cecchignola, e si è poi dato alla gufa a bordo di un autobus della linea Cotral. La sua presenza non è però passata inosservata né al conducente del mezzo che ha poi allertato i Carabinieri né al gestore del locale dove si è consumato il furto.

L’allarme del ristoratore

Infatti, a far scattare l’allarme è stato il proprietario del ristorante che ha visto in “diretta” tutte le fasi del furto. Il gestore del locale infatti dal suo telefonino aveva il controllo delle telecamere antifurto ed ha così potuto vedere chiaramente le immagini del ladro che scappava dalla sua attività con il televisore sotto al braccio. Messo a segno il furto il 23enne è poi saluto sull’autobus ma poco dopo è stato arrestato. Questa mattina il rito direttissimo, convalidato l’arresto e disposto per il giovane ladro l’obbligo fi firma.