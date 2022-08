Roma, gli rubano la catenina d’oro mentre butta la spazzatura: ma lui insegue e cattura il ladro

Prima gli si è avvicinato con una scusa, poi gli ha strappato via la catenina d’oro che portava al collo. Il ladro, probabilmente, si era immaginato un colpo facile e invece la ‘vittima’, intenzionata a riprendersi il maltolto, si è messa al suo inseguimento fin quando, con l’ausilio della Polizia, non è riuscito ad acciuffarlo.

Furto nel rione Prati

E’ successo ieri pomeriggio, in Via Carlo Poma in zona Prati. Qui un 35enne ha avvicinato con una scusa un signore che stava andando a buttare la spazzatura. Con un rapido gesto gli ha però strappato via la collanina fuggendo via. La vittima però non si è data per vinta e ha iniziato ad inseguirlo correndo a perdifiato senza mai perderlo di vista.

Arrestato 35enne marocchino per furto a Roma

L’intervento della Polizia, allertata nel frattempo, ha fatto il resto. L’uomo, di nazionalità marocchina, è stato così tratto in arresto. Adesso dovrà rispondere di furto con strappo.