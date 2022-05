Prati, scooterista si scontra contro un branco di cinghiali: morto un animale

Un centauro si è imbattuto, nella notte, in un branco di cinghiali che hanno rischiato di ucciderlo. Il terribile incidente è accaduto nella serata di giovedì scorso a Prati. Infatti, nell’area centrale di Roma, nella stessa serata, molti hanno segnalato di aver visto un gruppo di cinghiali a pochi passi dal Vaticano. Secondo molti potrebbe trattarsi dello stesso branco ripreso, nella medesima serata, davanti alla fermata della metro Cipro.

L’uomo si è trovato davanti i cinghiali, probabilmente gli stessi che per tutta la sera stavano girando per la zona in cerca di cibo, e non ha fatto in tempo a frenare, impattando con due di loro. Uno dei cinghiali, a seguito delle ferite riportate dall’incidente, è morto poco dopo. L’uomo, invece, è rimasto ferito, fortunatamente in maniera lieve.

L’impatto con il branco

La Capitale lamenta, ultimamente in maniera sempre più accentuata, la presenza di cinghiali sul territorio che passeggiano indisturbati per le vie romane. Questi animali sono pericolosi soprattutto per chi guida poiché spesso attraversano la strada all’improvviso, col buio, portando i guidatori ad attuare brusche manovre o addirittura a fare terribili incidenti. L’uomo che giovedì sera ha avuto un tremendo incontro con alcuni cinghiali stava percorrendo via Anastasio II quando, a un certo punto, mentre era a bordo del suo scooter, ha urtato un branco di cinghiali finendo scaraventato sul suolo. Purtroppo, il branco ha colto di sorpresa l’uomo che non è riuscito ad evitarli in tempo finendo a terra. L’uomo ha riportato qualche contusione e un enorme spavento ma, per fortuna, nessun danno importante. Coloro che hanno assistito alla scena hanno contattato l’ambulanza che ha raggiunto immediatamente il luogo dell’incidente. Lo scooterista è stato soccorso e portato in ospedale per le cure del caso.

