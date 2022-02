Roma, funzionariario Ama usava l’auto di servizio per andare a prostitute: licenziato

Roma. L’auto di servizio gli serviva per tutto fuorché lavorare. Forse era una vecchia abitudine che andava avanti da molto tempo, ma si sa: tanto va la gatta al lardo…E lo zampino c’è rimasto eccome! Lo hanno scoperto in flagrante e immediatamente sospeso dal suo lavoro. Il funzionario, di fatto, impiegava l’auto di servizio per andare a trovare le amiche della strada e, con molta probabilità consumava proprio al suo interno. Dopo i furbetti del gasolio, netturbini che rubavano il carburante dai mezzi dell’Ama, ora c’è anche qui trattiene i mezzi dopo il turno di lavoro per fare i propri comodi. Purtroppo per lui, dopo un po’ di ricerche e pedinamenti, lo hanno colto durante una delle sue malefatte e licenziato in tronco.

A divertirti con l’auto aziendale a Roma

La stessa auto che poi sarebbe finita in altre mani per continuare il lavoro. Attraverso a una lunga indagine interna, durata circa due anni, fatta anche di pedinamenti, l’uomo è stato licenziato in tronco dalla municipalizzata. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, in azienda hanno riparlato del fatto increscioso in occasione della pubblicazione del nuovo report Anticorruzione dell’azienda di via Calderon de la Barca. Ora avrà tutto il tempo per assecondare il suoi vizi, certo dovrà trovare un altro veicolo.