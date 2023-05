Roma, furgone carico di rifiuti scarica tutto nei cassonetti in strada (FOTO)

Roma. I rifiuti e il loro trattamento illecito continuano ad essere un delle piaghe principali della Capitale. Anche in queste ultimissime ore, un altro caso scoperchiato dall’ex delegato ai rifiuti del municipio Roma VI delle Torri. Un furgone è stato colto in flagranza mentre scaricava abusivamente rifiuti all’interno di un cassonetto ai bordi della strada. Ecco le foto e l’intervento della Polizia Locale a seguito della segnalazione.

Rifiuti Roma, Tari rimborsata a Settebagni: effetto domino, altri quartieri chiedono i soldi indietro

Furgone pieno di rifiuti scarica tutto in un cassonetto

Il problema dei rifiuti è enorme nella Capitale, e in molti sono coloro che aggirano le regole del giusto smaltimento, scaricando abusivamente rifiuti all’interno dei cassonetti convenzionali. L’ultima segnalazione arrivata oggi in redazione, lunedì 8 maggio 2023, riguarda un furgone del tipo Citroen, che viaggiava carico di rifiuti con l’obiettivo di disfarsene in modo alquanto illegittimo. Il fatto è avvenuto intorno alle 11.10, sotto la luce del sole, in assoluta tranquillità e senza troppi riguardi da parte dei soggetti che hanno messo in atto il loro personalissimo ”piano di smaltimento”

Le foto della segnalazione a Roma

Di fatto, come segnalato, i rifiuti che avevano a carico sono stati scaricati nei cassonetti di Via Giovanni Battista Scozza. Il mezzo e i suoi passeggeri sono stati denunciati alla Spe della Polizia di Roma Capitale, dopo la scoperta fatta da Marco Doria, ex delegato ai rifiuti del municipio Roma VI delle Torri. Ecco le foto catturate durate lo scarico da parte del furgone: