Roma, saccheggiava le auto di impiegati e studenti all’università: ”beccata” donna 36enne

Roma. Diverse sono state le auto prese di mira dalla predona di Tor Vergata, diventata a buon diritto il terrore di impiegati e studenti che proprio in quella via avevano deciso di parcheggiare le proprie vetture per recarsi nella struttura affianco.

Donna 36enne arrestata per furto aggravato

Alla fine, però, la predona delle auto è stata fermata e arrestata per furto aggravato dagli agenti della polizia del commissariato Tuscolano nella giornata di lunedì scorso, colta in flagranza di reato mentre si trovava proprio all’interno di un’auto di cui aveva forzato la serratura.

”Beccata” in flagranza dagli agenti

Lunedì scorso, 19 settembre, intorno alle 14.50, dopo aver provato a scassinare diverse vetture dello stesso parcheggio, la donna era riuscita ad intrufolarsi all’interno di un’auto. Dopo svariati tentativi passati inosservati – altre vetture forzate nella stessa giornata, ma a quanto pare senza risultati – finalmente una vettura si era magicamente aperta.

Su Via della Ricerca Scientifica, a Tor Vergata, una di quelle auto si era aperta, e la donna vi si trovava all’interno intenta a trafugare tutto ciò che vi si trovava dentro.

L’identità della predona di Tor Vergata

Ma la fortuna è durata davvero poco, perché gli agenti arrivati sul posto – grazie alle testimonianze date da alcuni passanti e dagli addetti alla sicurezza dell’università – l’hanno colta proprio mentre si trovava a bordo, in flagranza di reato: la donna, una cittadina Bulgara di 36 anni con precedenti per furto, è stata quindi arrestata per furto aggravato.