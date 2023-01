Roma, ginecologa non opera d’urgenza la madre e il neonato muore dopo il parto

Rinviata a giudizio con l’accusa di omicidio colposo una dottoressa, E. M., che avrebbe aspettato troppo prima di operare d’urgenza una donna incinta e nonostante ci fosse più di un campanello di allarme. I fatti risalgono al settembre 2021 e la ginecologa che ai tempi lavorava nel reparto di ginecologia della clinica “Mater Dei” di Roma avrebbe aspettato troppo prima di procedere con il cesareo, insistendo per un parto naturale nonostante ci fosse più di un campanello di allarme indicante un’infezione batterica in corso e così, dopo 7 ore di travaglio, quando ha deciso di intervenire d’urgenza, per il piccolo non c’era più nulla da fare, era troppo tardi.

Neonato muore dopo il parto, cosa è successo

La mamma era stata ricoverata in fase di travaglio alle 12.35. Dal momento in cui era arrivata nella clinica aveva già la febbre, sottoposta ad una terapia antibiotica ma a fronte del netto peggioramento della donna la ginecologa invece di praticare un parto cesareo di urgenza avrebbe comunque continuato a temporeggiare. Stando alla ricostruzione effettuata dal Pubblico Ministero, come riportato dal Messaggero, già in quel momento c’erano ‘allarmanti sintomi di un’infezione da coriamniotide’, ovvero un’infiammazione delle membrane fetali di origine batterica e che la maggior parte delle volte è causata da un travaglio prolungato.

Il capo di imputazione e il processo

Ecco quanto si legge nel capo di imputazione: ‘anziché eseguire un nuovo monitoraggio della temperatura dopo 30 minuti, come imposto dalla pratiche medico-sanitarie, l’imputata teneva una condotta colposamente attendista e ometteva di eseguire un parto cesareo di urgenza, nonostante il persistere alle 18.50 di uno stato febbrile grave (39 gradi) di una dilatazione della cervice ancora non completa e della presenza di segni di sofferenza fetale’. Rinviata a giudizio, la dottoressa adesso dovrà affrontare un processo per omicidio colposo mentre le posizioni degli altri membri dell’equipe medica finiranno, presumibilmente, archiviate.

