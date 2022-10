Roma, la giungla della Stazione Termini: tra furti, aggressioni, cocaina e crack

Roma. Una giornata intesa, fatta di controlli e sorveglianza in una delle zone più critiche della Capitale: nell’area della stazione ferroviaria “Termini”, in quella che si estende fino a piazza dei Cinquecento e in tutto il quartiere “Esquilino”. Qui, ogni giorno, il transito continuo e selvaggio di persone, provenienti da ogni luogo e diretti in ogni direzione, offre delle occasioni succulente per reati predatori, furti e spaccio di sostanza stupefacenti. Nella confusione, non c’è miglio nascondiglio.

Le attività messe in campo dai carabinieri nelle ultime giornate ientrano nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il bollettino nero dei controlli alla Stazione Termini

Il bilancio è abbastanza eloquente, e la dice lunga sulle condizioni della Stazione. Il bollettino racconta di circa 250 persone controllate, 2 arrestate e 9 quelle denunciate a piede libero, altre 5 sanzionate amministrativamente, controllate 4 strutture ricettive di cui 3 sanzionate e 140 i mezzi controllati.

Nel dettaglio, a finire in manette sono stati 3 cittadini extracomunitari, tutti nella Capitale senza fissa dimora: due di questi sono gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati sorpresi a cedere dosi tra via Manin e piazza Manfredo Fanti. Sono state sequestrate decine di dosi tra hashish, eroina, cocaina e “crack” e i loro acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori di droghe.

Furti e sanzioni

In aggiunta ,poi, sono state 4 le persone denunciate all’interno della stazione, per l’inosservanza al divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria termini (cd. “Daspo Urbano”) mentre, un 23enne straniero, è stato denunciato per furto all’interno di un negozio della stazione Termini. All’Esquilino, invece, 3 persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di una mazza da baseball e porto abusivo di un coltello di genere proibito. Infine, sanzionate amministrativamente 6 persone, tutte senza fissa dimora, per violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini. A loro carico è stato emesso contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area.