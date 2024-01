Roma, gli sequestrano la droga, lui cerca di riprendersi la siringa: arrestato

Lo fermano per identificarlo in zona Primavalle, lui però oppone resistenza e, dopo che i carabinieri gli sequestrano la droga, tenta di riappropriarsene e darsi alla fuga. Per il 33enne romano la corsa però è stata breve.

Un breve inseguimento per un romano di 33anni che oggi, in zona Primavalle, nel quadrante nord-ovest di Roma, ha tentato di darsi alla fuga dopo che i carabinieri di Montespaccato lo hanno fermato per un controllo. I militari, dopo aver riscontrato fosse in possesso di stupefacenti, hanno inoltre operato il sequestro della sostanza, ma il 33enne ha reagito in modo ostile, costringendoli a intervenire e a trarlo in arresto.

Controlli a Primavalle: arrestato 33enne per droga e resistenza a pubblico ufficiale

L’accusato è stato rintracciato in zona piazza Alfonso Capecelatro, dove i carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato lo hanno fermato per un controllo. Qui il 33enne si è rifiutato di fornire i documenti di identità ai militari, oltre ad assumere un atteggiamento ostile, li poi ha minacciati di pungerli con una siringa appena usata per iniettarsi una dose. Di fronte a tali minacce, l’uomo è stato bloccato e una volta perquisito, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Al termine della perquisizione, il soggetto ha cercato di reimpossessarsi sia della siringa sia dello stupefacente per darsi alla fuga, ma è stato messo in sicurezza dai carabinieri. Successivamente, è stato condotto in caserma e trattenuto in attesa della direttissima. La droga e la siringa sono state sequestrate dalle autorità.