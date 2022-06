Roma, gli spacca una bottiglia in testa e poi gli mozza un dito: la compagna furiosa per un flirt

Roma. Le persone intorno, i clienti e la paura davanti alla sua reazione, non le hanno di certo impedito di proseguire con la sua vendetta, né di farla desistere dai suoi chiari intenti violenti nei confronti del suo malcapitato compagno.

Aggredisce il compagno per un presunto flirt con un’altra donna

Gli occhi impauriti di quanti hanno assistito alla tremenda scena raccontano la storia di un’aggressione avvenuta all’improvviso all’interno di un minimarket da parte di una donna, per un presunto scatto di gelosia: era convinta che il compagno la tradisse con un’altra donna.

La dinamica vicino alla stazione Termini

Il fatto è accaduto all’interno di un minimarket nei pressi di Castro Pretorio, precisamente in via Magenta, nella serata di venerdì scorso, 10 giugno. Erano più o meno le 20.30 quando sono intervenuti i Carabinieri per sedare le aggressioni. A richiederne l’intervento, sono stati gli stessi gli stessi avventori del negozio del piccolo negozio di alimentari in zona Termini.

Leggi anche: Roma, prima la lite tra clochard poi l’aggressione ai militari: arrestato 24enne

Bottiglia di vetro in testa e dito mozzato

La donna, in particolare, era furibonda: per prima cosa ha colpito il suo ragazzo con una bottiglia di vetro, direttamente sulla testa, infrangendo il vetro nell’atto, ma poi è andata anche oltre. Non contenta dell’esito del primo attacco, ha estratto un coltello con il quale ha mozzato un dito al compagno.

Le ragioni dell’aggressione secondo la donna

Quando i carabinieri sono giunti sul posto, la violenza si era appena consumata, ma la donna non sembrava ancora essersi calmata. L’uomo, invece, ferito e frastornato, aveva la testa e la mano completamente ricoperti di sangue.

Infine, l’hanno bloccata e identificata: una cittadina straniera di 39 anni che non ha avuto problemi a dichiarare agli operatori che ha aveva aggredito il suo compagno perché ne aveva scoperto un presunto flirt con un’altra donna.