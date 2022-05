Roma, auto blu travolge scooterista al semaforo: l’uomo è grave

Roma. Un impatto violento, avvenuto tra un’auto blu e uno scooter nella serata della della Conference League, il 25 maggio scorso.

Grave incidente: scontro auto blu e scooter

Alcuni testimoni parlano di un mancato rispetto del semaforo rosso da parte dell’autista della macchina di scorta dell’autorità che si trovava a bordo. Ma ovviamente, si tratta di una dinamica ancora tutta da acclarare. Sul fatto indagano polizia e polizia locale.

La dinamica dell’impatto a piazzale Clodio

Uno scontro molto duro, soprattutto a giudicare dalla condizioni dello scooterista, rimato gravemente ferito dopo l’impatto: un uomo sulla 40ina trasportato urgentemente in ospedale in codice rosso. L’incidente è avvenuto precisamente a Piazzale Clodio all’incrocio con via Falcone e Borsellino, qui l’auto blu ha centrato in pieno la moto che stava transitando.

Le indagini della Polizia

Oltre all’uomo, nessun altro ferito. I testimoni dichiarano che lo scontro sarebbe avvenuto intorno alle 20.15 di quella stessa sera: il rumore stridente di una lunga frenata e poi il boato dello schianto. Per il momento c’è da attendere le indagini per poter chiarire le precise responsabilità dello scontro.