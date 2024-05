Roma, grave incidente tra auto e scooter: un ferito

A causa dello scontro, è stato necessario chiudere il tratto di strada di via dei Laghi, dove è avvenuto l’incidente.

Violento scontro a Roma ieri pomeriggio, 18 maggio, su via dei Laghi in direzione via Appia. Intorno alle 18 due veicoli si sono incrociati all’altezza del Sottopasso dell’Acqua Acetosa, con gravi ripercussioni per la viabilità urbana nell’ora di punta del weekend. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Comando della polizia Locale di Ciampino insieme a un equipaggio dei Vigili del Fuoco, lì presenti sul posto.

Grave incidente sulla via dei Laghi: ferito un signore

Stando alla ricostruzione, operata prontamente da agenti e vigili del fuoco, nel pomeriggio di sabato 18 maggio si sarebbero scontrati sulla via dei Laghi, in direzione via Appia, due veicoli. Una Toyota Atv Ch-r avrebbe preso in pieno uno scooter Honda Adv350A: alla guida del primo c’era un giovane residente dei Castelli romani che, improvvisando una manovra azzardata a U all’altezza del sottopasso dell’Acqua Acetosa, avrebbe preso in pieno lo scooter mentre era intento a transitare sul lato sinistro della sua corsia. Le autorità, giunte sul posto, hanno proceduto a identificare i due conducenti. L’esame in tempo reale dei filmati ha consentito così ai poliziotti della polizia locale di ricostruire fedelmente l’incidente e adottare i provvedimenti consequenziali del caso.

Ritirata la patente al coducente del veicolo

Dopo aver trasportato il conducente dello scooter in codice giallo presso il Policlinico Tor Vergata di Roma, gli agenti hanno proceduto con il ritiro della patente di guida del conducente del veicolo per la conseguente sospensione, fatto salvo quanto sarà successivamente accertato. Le condizioni del motociclista al momento sono stabili e l’uomo si trova tuttora all’ospedale. Diversi i disagi che l’incidente ha provocato nella viabilità di zona, costringendo il Comando alla rimodulazione integrale della viabilità, con consequenziale e inevitabile chiusura di via dei Laghi a causa dell’incidente.