Roma, incidente tra scooter e furgone all’incrocio, grave una donna: “Cerco testimoni”

Lo scontro è avvenuto la mattina di venerdì 7 giugno, una donna è rimasta ferita gravemente.

Scontro questa mattina, venerdì 7 giugno in zona Portuense, dove una donna è rimasta ferita gravemente mentre si trovava a bordo del suo scooter. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, l’incidente è avvenuto intorno alle 8.50 in via Alberese, all’incrocio con vicolo Papa Leone, e avrebbe visto coinvolti uno scooter e un furgoncino da lavoro. Sul posto per i rilevi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

Incidente in zona Portuense: ferita gravemente una donna

Alla guida dello scooter vi era una donna di 50 anni, finita sull’asfalto dopo che il veicolo si è scontrato contro un furgoncino da lavoro, condotto da un uomo di origini straniere. La donna è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale, dove si trova tutt’ora in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia della polizia locale per le verifiche di rito e nel tentativo di ricostruire gli avvenimenti.

Purtroppo le dinamiche dell’incidente sono ancora molto vaghe e incerte, per questo motivo il marito della donna ha deciso di lanciare un appello in cerca di testimoni, che possano aiutare gli agenti a risalire all’esatta dinamica dello scontro.