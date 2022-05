Roma, grosso incendio nel parcheggio: camper distrutto dalle fiamme, danneggiate anche le auto in sosta (VIDEO)

Un grosso incendio è scoppiato questa sera a Roma, nel parcheggio di via Achille Tedeschi, nei pressi del plesso scolastico, in zona Tiburtina. Il rogo ha coinvolto inizialmente un camper, che si trovava parcheggiato da giorni in quell’area.

“Dicevano che fosse disabitato – racconta un residente – ma io vedevo gente che entrava e usciva da lì”. Una colonna di fumo nero si è levata in cielo e le fiamme hanno avvolto rapidamente il mezzo, andando poi a colpire anche altre auto parcheggiate lì accanto. Dai primi riscontri sembrano essere rimaste danneggiate almeno altre due vetture. Sul posto sono intervenute sei pattuglie della polizia, due squadre Vigili del fuoco e un’ambulanza.

La rabbia dei residenti

“Questo parcheggio è diventato uno schifo”, si lamentano i residenti. “Ieri c’era un altro camper e anche un furgone. E a terra avevano lasciato delle buste piene di escrementi. L’area al momento è interdetta al traffico per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Gli agenti del commissariato S. Ippolito hanno immediatamente avviato le indagini per capire l’origine dell’incendio.

“Quanto accaduto evidenzia in che degrado, anche sociale, viviamo noi cittadini. Se il camper è andato a fuoco per autocombustione o se è stato incendiato dai residenti esasperati dal degrado legato ad esso non possiamo ancora dirlo. Fatto sta è che la zona di largo Beltramelli è totalmente fuori controllo e qui trova riparo gente che vive senza regole civili, gettando rifiuti ovunque. Porterò anche questa questione nelle aule del Municipio, con la speranza che non rimangano sorde”, ha dichiarato Fabrizio Montanini, consigliere del IV Municipio

Seguiranno aggiornamenti. Video di Mario Penta