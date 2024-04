Roma, Gualtieri: “La pedonalizzazione dei Fori ci sarà solo dopo la metro a Venezia”

Il primo cittadino precisa che priorità della Giunta rimarrà il miglioramento dei trasporti al Centro di Roma.

La priorità per la mobilità urbana di Roma rimane la Metro C. A darne conferma quest’oggi è stato il Sindaco Roberto Gualtieri, precisando che la tanto dibattuta pedonalizzazione dei Fori Imperiali rimarrà un’annosa questione per la Città, che l’amministrazione si impegna ad affrontare ma non prima della stazione Venezia.

Pedonalizzazione dei Fori Imperiali: tempistiche e priorità della Giunta Gualtieri

La pedonalizzazione totale dei Fori Imperiali è, secondo il sindaco Gualtieri, intervenuto a margine della presentazione del progetto vincitore del concorso internazionale per la Nuova Passeggiata Archeologica di Roma, “un problema annoso molto complesso. La via originariamente era ad alto scorrimento e aveva una carreggiata molto larga per le auto. Adesso è stata chiusa al traffico privato e circolano solo autobus e taxi. Questo tassello potrà essere ulteriormente superato, lasciando i mezzi di servizio e le cose più basilari, quando la metropolitana, con la stazione Venezia che stiamo costruendo, avrà unito Colosseo e Piazza Venezia. Fino ad allora, una totale pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali, che pure personalmente apprezzerei, appare complessa dal punto di vista del trasporto pubblico e della circolazione”.

A ottobre 2023 fu annunciato il bando per la riqualificazione dei Fori Imperiali. Un bando che aveva come obiettivo garantire nuova linfa alla porzione di territorio che congiunge piazza Venezia e il Colosseo. L’ambizione della cittadinanza e del Comune era quella di finire i lavori entro e non oltre il 2026 con un progetto da oltre 196 milioni di euro che soddisfa Gualtieri e la Giunta.

“L’idea era quella di far convivere il passaggio di autobus con la massima fruibilità pedonale della via, che non costringesse le persone a stare troppo ai margini. Con la metropolitana – ha aggiunto Gualtieri – sarà possibile ridurre ulteriormente l’aspetto veicolare, che oggi non è stato realizzato anche da chi la pedonalizzò proprio perché non si poteva per ragioni complesse”.

Come saranno i Fori Imperiali: il progetto vincitore

Il progetto, risultato vincitore del bando dello scorso ottobre, è stato presentato la mattina del 2 aprile e si propone di rivoluzionare l’area archeollogica. Infatti, costituirà una passeggiata di circa 3 km che congiungerà i Fori Imperiali con gli altri percorsi intorno al Colle Palatino, intercettando l’itinerario ciclo-pedonale di via di San Gregorio, via dei Cerchi, via di San Teodoro e delle salite e discese del Colle Capitolino, e sarà caratterizzata da un incremento degli spazi e dei servizi dell’area, percorsi ciclo-pedonali, aree verdi e balconate.

Il progetto verrà realizzato dallo studio romano Labics che si è aggiudicato il concorso internazionale, per il quale sono state presentate 23 proposte progettuali, per la realizzazione di un grande anello pedonale. Il progetto riprende l’idea della Passeggiata di fine Ottocento del ministro Baccelli. “Sono da sempre assertore della modernizzazione e della valorizzazione del patrimonio culturale come ci impone la Costituzione, allo stesso tempo la mia preoccupazione era che il progetto salvaguardasse il valore della storia: i Fori non nascono oggi, ma già con papa Alessandro VII era stato abbozzato il primo progetto di passeggiata sui Fori Imperiali. Possiamo dire che la via e la visione prospettica è stata storicizzata quindi il progetto dovrà armonizzarsi con questi criteri”, ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in occasione dello svelamento del progetto vincitore del bando. Con questo progetto, ha aggiunto il sindaco di Roma. Roberto Gualtieri, “la via e i Fori si riconciliano: il percorso sarà un luogo piacevole dove passeggiare e dove poter anche indugiare per godersi la vista sui Fori. E lo sarà per i turisti ma anche per i romani” che potranno riappropriarsi di un luogo per vivere la bellezza della città eterna.